مقابله با قاچاق کالا نیازمند نظارت هوشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به ماهیت پنهان و پیچیده قاچاق کالا، بر ضرورت بهرهگیری از پژوهشهای مبتنی بر داده و تحلیلهای کارشناسی برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سودآوری بالا یکی از دلایل اصلی شکلگیری شگردهای مختلف قاچاق است، افزود: نهادها و دستگاههای مسئول باید بهصورت منظم اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار داشته باشند تا بتوان در حوزه مقابله با قاچاق عملکرد موفقتری داشت.
صادقی همچنین از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی موضوع ماینرها در زیرمجموعه کمیسیون قاچاق کالا خبر داد و تصریح کرد: باید به مساله ناترازی انرژی توجه ویژهای شود تا از بروز آسیبهای ملی جلوگیری کنیم.
استاندار زنجان تأکید کرد: در حوزه مدیریت سوخت، زنجیره از نیاز تا مصرف باید بهدقت تحت نظارت قرار گیرد تا امکان سوءاستفاده از منابع به حداقل برسد.
وی همچنین به موضوع واسطهگری و دلالی در حوزه محصولات کشاورزی بهویژه در بخش مرغ اشاره کرد و گفت: با توجه به صادرات بالا در این بخش، باید نظارتها بر قیمتگذاری و حذف واسطهها تقویت شود.
صادقی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، گفت: «در حوزه معاملات طلا و برخی تخلفات مالیاتی، نیاز است با اتحادیه طلافروشان هماهنگیهای لازم صورت گیرد و در صورت نیاز، توجیههای لازم به آنان ارائه شود.
نظر شما