به گزارش خبرگزاری مهر حسن جلیلوند با بیان اینکه با آغاز فصل برداشت پیاز در استان قزوین پیشبینی میشود بالغ بر ۱۱ هزار تن پیاز از ۲۰۰ هکتار از مزارع این استان برداشت شود، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸ هزار تن از این محصول برداشت شده است.
وی افزود: این میزان، ۷۰ درصد از کل پیاز برداشت شده از مزارع استان را شامل میشود.
جلیلوند با اشاره به تنوع ارقام پیاز کشت شده در استان، اظهار داشت: ارقام پیاز کشت شده شامل زرگان، ارلی وایت، دایان و… است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: این تنوع در تولید، نقش بسزایی در توسعه بازار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه دارد.
وی همچنین شهرستانهای قزوین، تاکستان و بوئین زهرا را به ترتیب، بزرگترین تولیدکنندگان پیاز در استان معرفی کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر اهمیت رعایت الگوی کشت و اصول به زراعی توسط کشاورزان تأکید کرد و یادآور شد: کشاورزان استان با رعایت این موارد و همچنین مصرف بهینه آب و بهرهگیری از مشاوره کارشناسان فنی، نسبت به کشت این محصولات اقدام کردهاند و آبیاری تحت فشار را در دستور کار خود قرار دادهاند.
