  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۵

برداشت ۱۰۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های خراسان شمالی

برداشت ۱۰۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های خراسان شمالی

بجنورد- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بر اساس پیش‌بینی ها امسال ۱۰۰ هزار تن انگور از باغات خراسان شمالی جمع آوری شود.

صفدر صفدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سطح ۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار تاکستان‌های خراسان شمالی ۱۰۰ هزار تن انگور برداشت می‌شود که ارزش اقتصادی آن بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: پنج هزار هکتار از تاکستان‌ها مربوط به رقم کلاهداری و هفت هزار و ۸۰۰ هکتار مربوط به رقم کشمشی (بی‌دانه سلطانی) است که به ترتیب ۳۸ درصد و ۵۷ درصد تولید انگور استان را شامل می‌شوند.

صفدری افزود: پیش‌بینی می‌شود سه هزار تن انگور استان به کشورهای پاکستان، روسیه و سایر کشورها صادر شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: سرانه مصرف انگور در استان ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سرانه مصرف کشمش نیم کیلوگرم و سرانه مصرف شیره انگور ۲ تا ۳ کیلوگرم است.

وی عمده انگورهای استان را کلاهداری، کشمشی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی عنوان کرد.

کد خبر 6596086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها