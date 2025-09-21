صفدر صفدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سطح ۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار تاکستانهای خراسان شمالی ۱۰۰ هزار تن انگور برداشت میشود که ارزش اقتصادی آن بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
وی ادامه داد: پنج هزار هکتار از تاکستانها مربوط به رقم کلاهداری و هفت هزار و ۸۰۰ هکتار مربوط به رقم کشمشی (بیدانه سلطانی) است که به ترتیب ۳۸ درصد و ۵۷ درصد تولید انگور استان را شامل میشوند.
صفدری افزود: پیشبینی میشود سه هزار تن انگور استان به کشورهای پاکستان، روسیه و سایر کشورها صادر شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: سرانه مصرف انگور در استان ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سرانه مصرف کشمش نیم کیلوگرم و سرانه مصرف شیره انگور ۲ تا ۳ کیلوگرم است.
وی عمده انگورهای استان را کلاهداری، کشمشی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی عنوان کرد.
