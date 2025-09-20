تولید سالانه ۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در گردهمایی مسئولان حوزه نمایندگی ولیفقیه استانهای غرب و مرکزی کشور، اظهار داشت: امنیت غذایی به طور مستقیم بر امنیت ملی اثرگذار است، همانطور که در جنگ ۱۲ روزه مشاهده شد، ایجاد کوچکترین اختلال در تأمین نان میتواند بحرانزا باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی لرستان، افزود: این استان با کمتر از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و بیش از پنج و نیممیلیون واحد دامی، یکی از قطبهای مهم دامپروری کشور است و به همین دلیل در طرح ملی جهش تولید گوشت قرمز جزو شش استان پایلوت قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: سالانه حدود سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در لرستان تولید میشود که شامل دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن محصولات زراعی، ۳۶۰ هزار تن باغی و ۳۷۰ هزار تن دامی و شیلاتی است، همچنین تولید ماهی در استان طی یک دهه از ۱۵ هزار تن به ۴۰ هزار تن افزایشیافته است.
صیادی با بیان اینکه خلأ عملکرد مهمترین چالش کشاورزی استان است، تصریح کرد: در شرایط یکسان اقلیمی و خاک، عملکرد مزارع از ۲۰۰ کیلو تا یک تن و ۲۰۰ کیلو در هکتار متفاوت است که نشان میدهد هنوز اصول علمی کشاورزی به طور کامل اجرا نشده است، ارتقای آموزش کشاورزان و استفاده از بذرهای متنوع و سازگار با اقلیم میتواند این فاصله را کاهش دهد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت: محصولاتی مانند گوجه و هندوانه به دلیل آببر بودن و فسادپذیری بالا نباید به هدر بروند. ایجاد سردخانهها و صنایع فراوری علاوه بر جلوگیری از ضایعات، موجب ارزش افزوده و اشتغالزایی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: امیدآفرینی و همراهی با کشاورزان رسالت اصلی ما است. اگر بتوانیم خلأ عملکرد را پر کرده و صنایع تبدیلی را تقویت کنیم، لرستان به یکی از قطبهای اصلی تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل خواهد شد.
