به گزارش خبرنگار مهر، محمود تنها صبح یکشنبه در اختتامیه سومین جشنواره شغلی، فرهنگی و هنری افق طلایی با اشاره به شعار امسال آموزش و پرورش استان هر دانش‌آموز یک مهارت، بر اهمیت فراهم کردن بستر مناسب برای پرورش استعدادها و مهارت‌های دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی افزود: در تابستان امسال بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در ۱۱۰۹ پایگاه اوقات فراغت حضور داشته و مهارت‌های خود را تقویت کرده‌اند. تنها با بیان اینکه هنر و مهارت کلید درک بهتر زندگی و انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان است، گفت؛ این فعالیت‌ها مسیر توانمندسازی دانش‌آموزان را هموار می‌کند.

در ادامه، روح‌الله صادقی، مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران، با اشاره به اهمیت اشتغال و فعال کردن استعدادهای جوانان گفت: بیش از ۶۰۰ سازمان مردم‌نهاد در استان فعالیت دارند و سمن‌ها می‌توانند با حمایت از آموزش مهارتی دانش‌آموزان نقش مؤثری در آماده‌سازی نسل جوان برای بازار کار ایفا کنند.

وی افزود: کشف استعدادها و هدایت مهارت‌های نوجوانان امروز جزو راهبردهای نظام اسلامی است.