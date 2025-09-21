  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۸

نسل کشی مردم غزه ادامه دارد؛ قتل عام۱۱۰ فلسطینی دیگر

نسل کشی مردم غزه ادامه دارد؛ قتل عام۱۱۰ فلسطینی دیگر

رژیم صهیونیستی در ادامه حمله به نوار غزه، دست‌کم ۱۱۰ غیرنظامی فلسطینی را در مدت ۲۴ ساعت گذشته به خاک و خون کشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۱۱۰ نفر در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین گزارش از تلفات غیرنظامیان در غزه شنبه شب اعلام کرد: از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد تلفات به ۶۵ هزار و ۲۰۸ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۶۶ هزار و ۲۷۱ نفر فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ،(۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳) آمار قربانیان جنایات دشمن صهیونیستی به ۱۲ هزار و ۶۵۳ شهید و ۵۴ هزار و ۲۳۰ زخمی رسیده است.

کد خبر 6596074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها