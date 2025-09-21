نسل کشی مردم غزه ادامه دارد؛ قتل عام۱۱۰ فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۱۱۰ نفر در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین گزارش از تلفات غیرنظامیان در غزه شنبه شب اعلام کرد: از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد تلفات به ۶۵ هزار و ۲۰۸ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۶۶ هزار و ۲۷۱ نفر فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ،(۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳) آمار قربانیان جنایات دشمن صهیونیستی به ۱۲ هزار و ۶۵۳ شهید و ۵۴ هزار و ۲۳۰ زخمی رسیده است.