فرهنگ زیربنای ساخت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی صبح یک‌شنبه در آئین رونمایی از دومین پیک شهروندی شهرداری شهرکرد ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی با شعار «شهر قشنگ من» تأکید کرد: راه‌اندازی مرکز آموزش‌های شهروندی شهرداری شهرکرد یکی از مصوبه‌های کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد بود که در ناحیه غرب مرکز چهارمحال و بختیاری فعال شد.

وی با اشاره به اتاق فکر فعال در مرکز آموزش‌های شهروندی شهرداری شهرکرد افزود: مأموریت‌ها و رسالت‌های شهرداری شهرکرد در ۹ سازمان زیرمجموعه تهیه و برای نظرخواهی دانش‌آموزان در شبکه شاد بارگذاری می‌شود تا دانش‌آموزان با موارد مختلف مرتبط با حقوق شهروندی آشنا شوند.

ایزدی تصریح کرد: مرکز آموزش شهروندی شهرداری شهرکرد از هرگونه طرح و پژوهش در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی با هدف تسریع در روند توسعه مرکز چهارمحال و بختیاری حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در ادامه این برنامه تأکید کرد: از زحمات تمامی افراد به‌ویژه مسئولان مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد برای تهیه این پیک قدردانی می‌کنم.

وی افزود: جامعه بشری در زندگی شهری، اجتماعی و ملی در ۲ مطلب مانده‌اند که منافع فرد (فردگرا) یا جمع (جمع‌گرا) را در نظر بگیرند که البته هر کدام از این مطالب باعث هرج و مرج می‌شود.

فاطمی تصریح کرد: از نظر قرآن کریم به فرد و اجتماع به‌طور هم‌زمان و توأمان احترام گذاشته شده و هر ۲ مورد را به‌صورت مجزا مورد توجه قرار داده است.