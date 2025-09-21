  1. استانها
توسل به داوری از بهترین راه‌ها برای حل و فصل دعاوی است

شهرکرد-رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: مراجعه به داوری می‌تواند به مجموعه قضا کمک‌کننده باشد، به این ترتیب حجم وسیعی از دعاوی خارج از دادگستری و مجموعه قضایی حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم ظهر یکشنبه در جلسه انتخابات هیئت مدیره بازرسین کانون داوری حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دستورالعمل چگونگی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ مصوب شد.

وی تصریح کرد: در این دستورالعمل تاکید شده از تجربه قضات با تجربه دستگاه قضا برای حل و فصل پرونده‌ها استفاده شود.

رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: براساس فصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی مردم بر عهده دادگستری و محاکم است، اما اجازه داده شده تا دعاوی مردم خارج از مجموعه‌های قضایی رسیدگی شود، داور در هر مرحله‌ایی می‌تواند انتخاب شود و از زمان انعقاد قرارداد شرط داوری پیش‌بینی می‌شود.

رزم افزود: توسل به روش داوری، یکی از بهترین راه‌ها برای حل و فصل دعاوی مردم است، معضلات بسیاری در دادگستری هست و ورودی پرونده‌ها به مجموعه قضا در استان زیاد است، تا جایی که سالانه ۱۰ تا ۱۳ درصد ورودی پرونده‌ها در حال افزایش است.

وی تاکید کرد: مراجعه به داوری می‌تواند به مجموعه قضا کمک‌کننده باشد و به این ترتیب حجم وسیعی از دعاوی خارج از دادگستری و مجموعه قضایی حل می‌شود، انتخاب داور به‌نوعی تغییر قاضی از مجموعه حاکمیتی به بخش خصوصی است.

رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: دستگاه قضا به داوران اعتماد و قسمتی از وظایف خود را به آن‌ها واگذار کرده است، تا به دور از هر گونه بداخلاقی به دعاوی مردم رسیدگی شود.

