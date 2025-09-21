  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

تحصیل همراه با زهد و دلسوزی رمز موفقیت طلاب است

تحصیل همراه با زهد و دلسوزی رمز موفقیت طلاب است

گرگان-دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور طلاب را سربازان وفادار به اسلام خواند و گفت: موفقیت در مسیر علم، نیازمند تحصیل همراه با زهد و دلسوزی برای مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد مهدی شب‌زنده‌دار، عصر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه استان گلستان با تأکید بر اهمیت سلوک علمی و معنوی، خطاب به طلاب گفت: طلاب جزو سربازان و وفاداران به اسلام هستند و اگر می‌خواهید این سال تحصیلی، بهترین سال‌ها و بهترین اعمال باشد، باید در شیوه‌های تحصیل خود تأمل و دقت بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: موفقیت یک عالم دینی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله استعداد بیان شیوا و تبیین رسای مفاهیم دینی. اما در میان این عوامل، دو ویژگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست زهد، یعنی عدم دلبستگی به دنیا و تعلقات آن، و دوم دلسوزی و خیرخواهی که باعث می‌شود کلام و سخن عالم، بر دل‌ها بنشیند.

شب‌زنده‌دار در ادامه، طلاب را به تلاش و جدیت در مسیر تحصیل دعوت کرد و گفت: در زمینه علمی باید تلاش کرد. مجاهدت علمی و روحیه تلاش مستمر در این مسیر بسیار مهم است. همچنین مباحثه، پیش‌مطالعه و تدریس از عوامل اصلی پیشرفت علمی و ارتقای کیفیت تحصیل است.

کد خبر 6597122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها