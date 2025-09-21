تحصیل همراه با زهد و دلسوزی رمز موفقیت طلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد مهدی شب‌زنده‌دار، عصر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه استان گلستان با تأکید بر اهمیت سلوک علمی و معنوی، خطاب به طلاب گفت: طلاب جزو سربازان و وفاداران به اسلام هستند و اگر می‌خواهید این سال تحصیلی، بهترین سال‌ها و بهترین اعمال باشد، باید در شیوه‌های تحصیل خود تأمل و دقت بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: موفقیت یک عالم دینی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله استعداد بیان شیوا و تبیین رسای مفاهیم دینی. اما در میان این عوامل، دو ویژگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست زهد، یعنی عدم دلبستگی به دنیا و تعلقات آن، و دوم دلسوزی و خیرخواهی که باعث می‌شود کلام و سخن عالم، بر دل‌ها بنشیند.

شب‌زنده‌دار در ادامه، طلاب را به تلاش و جدیت در مسیر تحصیل دعوت کرد و گفت: در زمینه علمی باید تلاش کرد. مجاهدت علمی و روحیه تلاش مستمر در این مسیر بسیار مهم است. همچنین مباحثه، پیش‌مطالعه و تدریس از عوامل اصلی پیشرفت علمی و ارتقای کیفیت تحصیل است.