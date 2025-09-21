رژه خودرویی و موتوری همدان در آغاز هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود درویشی ظهر یکشنبه در نشست برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، صبح روز ۳۱ شهریورماه رژه خودرویی و موتورسیکلت‌های نیروهای مسلح و بسیجیان از بلوار ارم شهر همدان به‌سمت گلزار مطهر شهدای این شهر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراسم مزبور با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مسئولان ارشد استان برگزار می‌شود، افزود: در جوار مزار شهیدان، سخنرانانی از میان فرماندهان نظامی، انتظامی و مسئولان استانی به اهمیت نقش‌آفرینی مردم و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس خواهند پرداخت.

فرماندار همدان با تأکید بر اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی ایثار و جانفشانی رزمندگان اسلام است، گفت: ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ یاد و خاطره شهیدان یک وظیفه ملی و دینی است که باید نسل جوان بیش از پیش با آن آشنا شود.