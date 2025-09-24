معرفی هوش مصنوعی علی بابا با بیش از هزار میلیارد پارامتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته زو جین گرن مدیر ارشد فناوری در علی بابا کلاد، Qwen۳-Max که قدرتمندترین مدل هوش مصنوعی است بیش از هزار میلیارد پارامتر یا متغیر دارد که چگونگی پردازش اطلاعات در سیستم هوش مصنوعی را نشان می دهند و ازسوی دیگر حاکی از قدرت خاص آن در تولید کد و قابلیت های عاملی خودکار هستند.

قابلیت های عاملی خودکار به معنای آن است که سیستم هوش مصنوعی نیازمند درخواست انسانی کمتری در مقایسه با چت باتی مانند چت جی پی تی است و می تواند تصمیم بگیرد و به طور مستقل در راستای هدفی که کاربر انسانی تعیین کرده، عمل کند.

علی بابا اظهار کرد بنچمارک های طرف ثالث مانند Tau-۲ نشان می دهند این مدل در برخی شاخص ها از رقبایی مانند کلاود شرکت آنتروپیک و V۳.۱ دیپ سیک جلو زده است.

این شرکت چینی هوش مصنوعی را در کنار عملیات تجارت الکترونیک به اولویت خود تبدیل کرده است. علی بابا در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد ۳۸۰ میلیارد یوان(معادل ۵۳.۴۰ میلیارد دلار) طی سه سال آینده در زیرساخت های مرتبط با هوش مصنوعی صرف می کند زیرا رقابت برای توسعه قابلیت های پیشرفته هوش مصنوعی میان شرکت های چینی شدت گرفته است.