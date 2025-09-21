بازار مازندران در آرامش است

خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر یکشنبه در حاشیه رزمایش سه روزه ثبت موجودی برنج در سامانه جامع انبارها افزود: این رزمایش با هدف کنترل بازار برنج و برآورد دقیق ذخایر این محصول استراتژیک از شنبه ۲۹ شهریور آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت.

جعفری اعلام کرد: این برنامه با همکاری فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان، دادستانی شهرستان‌ها و تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی مازندران گفت: در جریان این رزمایش، واحدهای شالیکوبی که موجودی خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده‌اند، شناسایی خواهند شد تا اطلاعات دقیق از ذخایر برنج در استان و کشور به دست آید.

وی همچنین تأکید کرد: نظارت بر بازار محصولات کشاورزی به صورت مستمر ادامه دارد و با توجه به مسافرپذیر بودن استان و پایان تعطیلات، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد.

جعفری افزود: روزانه بیش از ۴۰۰ تن مرغ و سایر کالاهای ضروری در استان توزیع می‌شود و بازار آرامش دارد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران در پایان اعلام کرد: نتایج این رزمایش در جلسه‌ای با حضور دادستان، فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی و ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.