  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

اجلاس ۶۴۴ شهید شیروان مهرماه برگزار می‌شود

اجلاس ۶۴۴ شهید شیروان مهرماه برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شیروان گفت:اجلاس ۶۴۴شهید شیروان هفدهم مهرماه برگزار می‌شود.

سیروس محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های اجلاسیه شهدای شیروان عنوان کرد: اجلاسیه ۶۴۴ شهید شیروان ۱۷ مهرماه در مصلای امام خامنه‌ای شهرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: یادواره شهدای اصناف، کسبه، تجار، بازاریان و فعالان اقتصادی شیروان هم سوم مهرماه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شیروان با بیان اینکه در راستای کنگره سرداران و ۳ هزار شهید خراسان شمالی یادواره‌های شهدای دانش آموز و فرهنگی، شهدای طلبه و روحانی وشهدای روستاها، برگزار می‌شود، افزود: ۱۷ یادواره شهید و آبروی محله با استقبال گسترده مردم محلات شیروان نیز در گرامیداشت یاد شهدا برگزار شد.

کد خبر 6596736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها