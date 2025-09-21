سیروس محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های اجلاسیه شهدای شیروان عنوان کرد: اجلاسیه ۶۴۴ شهید شیروان ۱۷ مهرماه در مصلای امام خامنه‌ای شهرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: یادواره شهدای اصناف، کسبه، تجار، بازاریان و فعالان اقتصادی شیروان هم سوم مهرماه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شیروان با بیان اینکه در راستای کنگره سرداران و ۳ هزار شهید خراسان شمالی یادواره‌های شهدای دانش آموز و فرهنگی، شهدای طلبه و روحانی وشهدای روستاها، برگزار می‌شود، افزود: ۱۷ یادواره شهید و آبروی محله با استقبال گسترده مردم محلات شیروان نیز در گرامیداشت یاد شهدا برگزار شد.