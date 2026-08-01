۱۷ کانال بزرگ دوگنبدان زیر هجوم زباله؛ قانون پسماند همچنان معطل اجرا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه کریمی: بوی نامطبوع، آب‌های راکد، زباله‌های شناور و کانال‌هایی که قرار بود مسیر عبور آب باشند اما حالا به محلی برای انباشت پسماند تبدیل شده‌اند؛ این روزها چنین تصویری در بخش‌هایی از شهر دوگنبدان، مطالبه جدی شهروندان شده است.

با نزدیک شدن به فصل بارندگی، نگرانی‌ها درباره آب‌گرفتگی معابر نیز افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در نگاه نخست، انگشت اتهام را به سمت شهرداری می‌برد. بی‌تردید لایروبی و پاکسازی کانال‌ها از وظایف مدیریت شهری است، اما پرسش مهم اینجاست که چرا کانال‌هایی که به‌طور مستمر پاکسازی می‌شوند، در فاصله‌ای کوتاه دوباره مملو از زباله و نخاله ساختمانی هستند؟

هر کیسه زباله، بطری پلاستیکی یا نخاله ساختمانی که داخل کانال رها می‌شود، در حقیقت سدی در برابر عبور آب ایجاد می‌کند؛ سدی که در نخستین بارندگی، می‌تواند خسارت آن به خانه‌ها، مغازه‌ها و خیابان‌های شهر برسد.

واقعیت این است که لایروبی، درمان ریشه‌ای این مشکل نیست؛ بلکه تنها مُسکنی برای زخمی است که علت اصلی آن، ضعف فرهنگ شهروندی و نبود بازدارندگی قانونی در برابر متخلفان است.

از سوی دیگر، تکرار عملیات لایروبی، هزینه‌های سنگینی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که می‌توانست صرف توسعه فضای سبز، پارک‌ها، مبلمان شهری و ارتقای خدمات عمومی شود. هر کامیون زباله‌ای که از کانال‌ها خارج می‌شود، در واقع بخشی از بودجه شهر را با خود می‌برد.

در روزهای اخیر نیز نیروهای خدمات شهری شهرداری دوگنبدان با استفاده از ماشین‌آلات و تلاش شبانه‌روزی، عملیات پاکسازی کانال‌ها را انجام داده‌اند؛ اما این تلاش‌ها بار دیگر با رهاسازی زباله در همان مسیرها، بی‌اثر شده و چرخه آلودگی از نو آغاز شده است.

این چرخه تکراری، امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده؛ مطالبه‌ای که معتقد است حفظ پاکیزگی شهر، تنها با لایروبی محقق نمی‌شود و مشارکت شهروندان، فرهنگ‌سازی و اجرای قانون باید در کنار هم قرار گیرد.

مردم: لایروبی انجام می‌شود اما زباله‌ها دوباره برمی‌گردند

یکی از کسبه اطراف کانال بزرگ شهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هر هفته شاهد پاکسازی این کانال توسط نیروهای شهرداری هستیم اما متأسفانه برخی اصناف، به‌ویژه واحدهای میوه و تره‌بار، با وجود سطل زباله در کنار مغازه و کانال، همچنان پسماندهای خود را داخل کانال رها می‌کنند.

نیک‌پور افزود: این اقدام باعث انتشار بوی تعفن و افزایش حشرات موذی در این محدوده شده و آسایش مردم را گرفته است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که فرهنگ نریختن زباله در خیابان و کانال‌ها میان شهروندان نهادینه نشود، زحمات نیروهای خدمات شهری نتیجه‌ای نخواهد داشت.

علی یکی دیگر از شهروندان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کانال‌های بزرگ دوگنبدان در مسیر تردد روزانه مردم و محل تجمعات شبانه قرار دارند، اما بوی نامطبوع و حجم زیاد زباله، شرایط نامناسبی برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی افزود: تمیز نگه داشتن کانال‌ها یک مسئولیت مشترک است؛ شهرداری باید لایروبی کند و شهروندان نیز با نریختن زباله، در حفظ سلامت محیط شهری مشارکت داشته باشند.

روزانه ۱۶۰ تن زباله از دوگنبدان جمع‌آوری می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری دوگنبدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دوگنبدان با برخورداری از ۱۷ کانال بزرگ، ۱۵ کانال متوسط و تعداد زیادی جوی و کانال کوچک، به شهر کانال‌ها معروف است.

غفار قنبری افزود: با توجه به گرمای شدید هوا در فصل تابستان، برای جلوگیری از انتشار بوی تعفن و همچنین آب‌گرفتگی، عملیات لایروبی کانال‌های بزرگ شهری به‌صورت هفتگی با استفاده از پاکبانان و ماشین‌آلات مکانیزه انجام می‌شود.

وی بیان کرد: نیروهای خدمات شهری با بهره‌گیری از ۲۴ دستگاه خودروی حمل زباله، ۱۰ دستگاه لجن‌کش و ۱۳۵ پاکبان، روزانه حدود ۱۶۰ تن زباله را از سطح شهر جمع‌آوری و دفن می‌کنند.

قنبری ادامه داد: متأسفانه در عملیات لایروبی، حجم زیادی از زباله‌های خانگی، ظروف یکبار مصرف و نخاله‌های ساختمانی از داخل کانال‌ها خارج می‌شود که نشان می‌دهد مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی شهر همچنان نیازمند تقویت است.

وی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم با رعایت فرهنگ شهروندی، اجازه ندهند زحمات شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری زیر خروارها زباله دفن شود.

معاون خدمات شهری شهرداری دوگنبدان تأکید کرد: لایروبی مستمر از وظایف شهرداری است اما رهاسازی زباله در کانال‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به مدیریت شهری، سلامت شهروندان را نیز تهدید می‌کند.

قنبری گفت: نصب مخازن بزرگ زباله، ایجاد پرچین فضای سبز در اطراف کانال‌ها برای کاهش دسترسی، فرهنگ‌سازی توسط روابط عمومی شهرداری و لایروبی مستمر از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای کاهش این معضل است.

دوگنبدان پایلوت اجرای لندفیل جنوب کشور

وی از اجرای پروژه دفن اصولی و مدرن زباله در قالب لندفیل خبر داد و گفت: دوگنبدان به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح در منطقه جنوب کشور انتخاب شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری دوگنبدان افزود: برای اجرای فاز نخست این پروژه، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات آلایندگی برای مطالعات و اخذ مجوزها اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این پروژه با رویکرد سازگار با محیط زیست، برای افق ۴۰ ساله طراحی شده و در زمینی به مساحت ۴۷ هکتار اجرا خواهد شد.

قنبری بیان کرد: با تجهیز این مجموعه به ماشین‌آلات مدرن، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای مدیریت پسماند شهرستان تا حدود ۱۰۰ سال آینده فراهم خواهد شد.

اجرای قانون؛ حلقه مفقوده مدیریت پسماند

کارشناس خدمات شهری دوگنبدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تکرار عملیات لایروبی در کنار رهاسازی مداوم زباله توسط برخی شهروندان و اصناف، باعث افزایش هزینه‌های شهرداری و بی‌اثر شدن عملیات پاکسازی می‌شود.

فرزاد فرزین افزود: شهرداری موظف به پاکسازی مستمر کانال‌هاست، اما بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، افرادی که اقدام به رهاسازی زباله در معابر و کانال‌ها می‌کنند باید با برخورد قانونی مواجه شوند.

وی بیان کرد: این قانون در گچساران هنوز به‌صورت جدی اجرا نشده، در حالی که اجرای آن در شهرهایی مانند اصفهان نتایج مطلوبی در کاهش آلودگی شهری داشته است.

فرزین ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند همراهی دستگاه قضایی، اصناف و همچنین افزایش آگاهی عمومی است.

وی تصریح کرد: کانال مقابل خانه یا محل کسب، سطل زباله شخصی نیست؛ این کانال‌ها رگ‌های حیاتی شهر هستند و همه شهروندان باید در حفظ پاکیزگی آنها مشارکت کنند.

کارشناس خدمات شهری دوگنبدان همچنین از برنامه هوشمندسازی مدیریت پسماند در شهر خبر داد و گفت: اجرای این طرح نیز بدون همراهی اصناف و شهروندان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مطالبه امروز دوگنبدان؛ فرهنگ‌سازی در کنار اجرای قانون

آنچه امروز از دل گفت‌وگوهای مردم و مسئولان برمی‌آید، یک واقعیت روشن است؛ شهرداری وظیفه لایروبی و پاکسازی را انجام می‌دهد، اما تا زمانی که برخی شهروندان و اصناف، کانال‌های شهری را محلی برای تخلیه زباله بدانند و قانون نیز با متخلفان برخورد بازدارنده نداشته باشد، این چرخه فرسایشی ادامه خواهد داشت.

کانال‌های دوگنبدان، رگ‌های حیاتی شهر هستند؛ حفظ آنها تنها با ماشین‌آلات و پاکبانان ممکن نیست، بلکه به فرهنگ شهروندی، احساس مسئولیت اجتماعی و اجرای قاطع قانون نیاز دارد؛ مطالبه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی مردم دوگنبدان شنیده می‌شود.