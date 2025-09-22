سوگ ناتمام ۵۳ خانواده داغدار معدن طبس؛ روایتی از بغض مانده بر گلو

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یک سال از آن شب تلخ می‌گذرد. از آن شبی که کارگران معدن معدنجوی طبس در یک انفجار مهیب، آسمانی شدند و جانشان را در راه کسب روزی حلال از دست دادند.

در شبی، این کارگران جان خود را از دست دادند که فرزندانشان برای رفتن به مدرس و دانشگاه کیف و کوله خود را آماده کرده بودند. در ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ به خاطر انفجار معدن معدنجوی طبس ۵۳ کارگران مظلومانه از میان ما رفتند.

و حال ۳۶۵ روز از آن اتفاق می‌گذرد. اتفاقی که هنوز کام نه فقط مردم خراسان جنوبی بلکه مردم ایران زمین از آن حادثه تلخ است. به سراغ خانواده‌های داغدار این کارگران رفتیم و از آنان از یک سال گذشته پرسیدیم.

از آنان خواستیم که بگویند این یک سال بر آنان چگونه گذشت.

منتظر مادر شدن بودم که پدرم آسمانی شد

معصومه داوری فرزند مرحوم رمضان علی داوری از کارگران درگذشته آن حادثه تلخ در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این یک سال برای ما بسیار سخت گذشت من فرزند بزرگ مرحوم پدرم بودم که ازدواج کرده و ماه آخر بارداری خودم را می‌گذراندم که پدرم را از دست دادم.

وی بیان کرد: وقتی خبر فوت پدرم را در آن حادثه شنیدم ناخودآگاه از حال رفتم و اصلاً نمی فهیدم که زمان چگونه بر من می‌گذرد.

داوری ادامه داد: فرزند دوم پدرم نیز برای دانشگاه انتخاب رشته کرده بود و می‌خواست به دانشگاه برود و پدرم گفته بود که دخترم هر دانشگاهی قبول شود با هر سختی و تلاشی شرایط دانشجو شدن او را فراهم خواهم کرد.

فرزند مرحوم داوری افزود: اما مهرماهی که خواهرم می‌خواست به دانشگاه برود، داغ پدر بر دل او گذاشته شد.

برادر ۱۲ ساله‌ام ضربه روحی شدید خورد

وی ادامه داد: برادرم که ۱۲ ساله بود ضربه روحی شدیدتری خورد و یک سال از تحصیل فاصله و از تحصیل دلسرد شد و هنوز ناآرامی‌های او ادامه دارد.

داوری با اشاره به اینکه در این حادثه کمر مادرم شکست، یادآور شد: هر چند مسئولان قول و وعده‌هایی بعد از آن حادثه دادند ولی من به جای همه آن قول و وعده‌ها پدرم و دست‌های چروکیده او را می‌خواهم.

پای صحبت مادرِ مرد جوانی می‌نشینم که تنها ۲۷ سال داشت که با انفجار معدن برای همیشه داغ دیدنش را بر دل مادر گذاشت.

نامش محمد جواد قاسمی است، از مادر مرحوم قاسمی می‌خواهم که از آن روز بگوید.

روایتی از آخرین مکالمه

عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ وقت از خاطرم نمی‌رود که آن روز محمد جوادم قبل از اینکه وارد معدن شود به من زنگ زد و جویای احوالم شد چرا که من پا درد شدیدی داشتم.

وی بیان کرد: بعد از احوالپرسی با من خداحافظی کرد…

اینجای سخن مادر محمد جواد بغض می‌کند و نمی‌تواند صحبتش را ادامه دهد و به تلخی می‌گوید نمی‌دانستم که این خداحافظی، خداحافظی آخر است و من دیگر فرزندم را نخواهم دید.

عبدالهی ادامه داد: شب یکی از اقوام به من زنگ زد و گفت از محمد جواد خبر دارید و من جواب دادم که سرکار است و قبلش به من زنگ زد و احوال پرسید و آن فرد آشنایمان گفت می‌خواهم با محمد جواد صحبت کنم که گفتم او وقتی در معدن است نمی‌تواند جواب تلفن بدهد و خداحافظی کردم.

مادر مرحوم قاسمی بیان کرد: آن فرد فامیلمان دوباره زنگ زد و مجدد پرسید آیا از محمد جواد خبر دارید چون در معدن طبس اتفاق تلخی رخ داده است.

وی افزود: پدر محمد جواد که خودش نیز در معدن کار می کرده است گفت بلوک محل کار محمد جواد از محل انفجار فاصله دارد، ولی بعد متوجه شدیم که چه اتفاق تلخی برایمان رخ داده است.

عبدالهی گفت: در نهایت به محل حادثه رفتیم و تا جنازه فرزندمان را تحویل نگرفتیم، برنگشتیم.

یادگاری از پسر

وی یادآور شد: فرزندم محمد جواد متأهل بود و یک فرزند از او به یادگار مانده است و این روزها دلگرمی من است وفتی برای دیدن پسر دلتنگ می‌شوم.

فریبا حسین نژاد، همسر مرحوم ناصر علی نیا از دیگر کارگران درگذشته معدن طبس نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: من و همسرم دو فرزند داریم که این یک سال گذشته بر آنان بسیار سخت گذشت.

حسین نژاد ادامه داد: هیج وقت فراموش نمی‌کنم که فرزندم را راهی مدرسه کرده بودم که خبر اتفاق تلخ معدن را شنیدم و فهمیدم چه داغی بر ما وارد شده است.

وی بیان کرد: هر چند در این مدت مسئولان امکاناتی را برای ما مهیا کردند و خانه دار شدن ما را تسهیل کردند ولی درخواست ما این است که این حمایت‌ها محدود به یک سال نشود بلکه در ادامه نیز یاریگر ما باشند.

یک سال است پدرم را ندیده‌ام

پریسا علی نیا دختر مرحوم ناصر علی نیا نیز با بغضی در گلو می‌گوید یک سال است که پدرم را ندیده‌ام.

وی افزود: زمانی هم که پدرم زنده بود نیز یک هفته سرکار می‌رفت و یک هفته در خانه بود و سیر از دیدارش نمی‌شدیم که باز به محل کار خود بر می‌گشت و این موضوع داغ دل ما را بیشتر می‌کند.

محکومیت پنج مدیر معدن طبس به سه سال حبس

محمدجعفر عبداللهی هفته گذشته در مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه معدن طبس اظهار داشت: این پرونده با رسیدگی فوری و براساس موازین قانونی بررسی و اجساد جان‌باختگان نیز در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و تحویل خانواده‌ها شد.

وی افزود: حقوق و مزایا و مستمری بازماندگان برقرار شده و علاوه بر آن، مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه به مدت ۱۰ سال به هر خانواده پرداخت خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به رسیدگی قضائی پرونده گفت: پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس محکوم شدند که با توجه به شرایط و همکاری‌ها، مجازات چهار نفر از آنان به مدت پنج سال تعلیق شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی علت وقوع حادثه را تصاعد شدید گاز، انفجار، زهکشی نامناسب و نبود تونل جایگزین عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، سیستم مانیتورینگ از عمق معدن تا سطح در معادن طبس راه‌اندازی خواهد شد.

به امید آنکه دقت و ایمنی بیشتر در معادن موجب شود تا خانواده‌ای دیگری، عزیز خود را از دست ندهد و فرزندی در حسرت دیدار پدر نماند.

نباید شرایط به گونه‌ای پیش رود که داغ این حادثه تلخ فراموش شود و مجدد در بر همان پاشنه بچرخد و ایمنی در معادن مورد بی توجهی قرار گیرد.