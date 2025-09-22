به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه تهران شیوه‌نامه حمایتی برای پایان‌نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری منتشر کرد. هدف از این شیوه‌نامه حمایت مالی و تشویق دانشجویان به انجام پژوهش‌هایی مرتبط با ارائه خدمات رفاهی از جمله تغذیه، اسکان، بهداشت و درمان، مشاوره، ایاب و ذهاب، تخلفات دانشجویی، وام دانشجویی، تسهیالت فرهنگی، هنری و ورزشی است.

از جمله اهداف این شیوه‌نامه؛ حمایت مالی برای ایجاد انگیزه در بین دانشجویان و اساتید در قالب پایان‌نامه و رساله برای بررسی مسائل و مشکلات و ارائه پیشنهاد، مطالعه تجربیات جهانی برای الگوبرداری و بومی‌سازی و هدفمندسازی خدمات رفاهی ارائه شده در دانشگاه و تولید محتوای علمی مناسب و کافی برای افزایش آگاهی عمومی دانشجویان، مدیران، کارکنان، خانواده‌ها و سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی صحیح است.

میزان حمایت مالی و مشوق‌های ویژه

میزان حمایت مالی از این رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها بر اساس امتیاز کسب‌شده توسط دانشجو تعیین می‌شود.

بر اساس این شیوه‌نامه؛ مطابق با جدول امتیازات و متناسب با امتیازات کسب‌شده؛ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تا سقف ۶۰ میلیون ریال و از رساله‌های دکتری حداکثر تا ۱۵۰ میلیون ریال مورد حمایت قرار می‌گیرند.

در صورتی که مقاله فارسی توسط دانشجو منتشر شود، ۲۰ میلیون ریال و در صورت چاپ مقاله انگلیسی ۴۰ میلیون ریال دیگر به دانشجو پرداخت خواهد شد. همچنین در صورتی که از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در رساله یا پایان‌نامه، کتاب توسط دانشجو منتشر شود، ۴۰ میلیون ریال حمایت انجام خواهد شد.

این حمایت‌ها در چند مرحله انجام می‌شود و پرداخت پایانی منوط به دفااز پایان‌نامه یا رساله و تحویل فایل مربوطه است.

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران فهرستی شامل ۲۹ عنوان پژوهشی مورد نظر خود در این زمینه اعلام کرده است. برخی از این اولویت‌ها به شرح زیر است:

- مطالعه تطبیقی تغذیه دانشجویی در دانشگاه‌های کشورهای عربستان، هند، پاکستان، ترکیه، مالزی، چین، آلمان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

- مطالعه تطبیقی چگونگی اسکان دانشجویان در دانشگاه‌های منتخب

- ارزیابی میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کمیت و کیفیت تغذیه و طراحی الگوی مناسب ارائه خدمات تغذیه

- مطالعه تطبیقی تنوع، تعدد و میزان ارائه تسهیلات تحصیلی در دانشگاه‌های برخی کشورها

- مطالعه تطبیقی مدت زمان سنوات تحصیلی و سنوات رفاهی در دانشگاه‌های جهان

- سنجش و تحلیل سرانه فضا و امکانات خوابگاه‌های دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای ملی و جهانی