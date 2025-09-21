به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی روز یکشنبه اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع زیرزمینی و افزایش جمعیت، ضرورت نگاه راهبردی در حوزه تأمین آب شرب را بیش از پیش آشکار کرده است و این مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصولی است.

وی با اشاره به اقدامات شرکت در ارتقای تاب‌آوری استان در حوزه آب، افزود: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی شبکه، توسعه تأسیسات تصفیه‌خانه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پایش و کنترل منابع از جمله برنامه‌هایی است که به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ادامه داد: مشارکت مردم در مصرف بهینه، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌ساز اطمینان‌بخشی بیشتر در تأمین آب شرب پایدار برای شهرها و روستاهای استان خواهد بود.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: مسئولیت ما در قبال نسل‌های آینده ایجاب می‌کند که آینده‌نگری و توسعه پایدار به عنوان اصول کلیدی در سیاست‌های اجرایی شرکت مورد توجه جدی قرار گیرد.