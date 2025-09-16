اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان رسالت، کوی لاله، جلالیه، میدان امام حسین، شهرک رازی، ساختمان سنگی، کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، باغمیشه، کوی گاز، میدان اطلس تا میدان ارغوان، ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی میرداماد، ویلاشهر، سهند و مجتمع فجر، فردوس، گلشهر، پرواز و سینا می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.