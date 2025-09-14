اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع ضلع غربی جاده ائل گلی، کوی دادگستری، میرداماد، سهند، ویلاشهر، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی، بیلانکوه غربی و شرقی، خیابان هفت تیر و کوچه روشن می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۳ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.