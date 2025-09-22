به گزارش خبرنگار مهر، سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
اسدالله سلیمانی فعال حوزه پوشاک، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به این ابلاغیه گفت: زمانی که رئیسجمهور کشور اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی را ابلاغ میکند، وظیفه همه ماست که تلاش کنیم آن را در حد توان خود اجرا کنیم. با این حال، به نظر من مسائل حوزه مد و لباس، خصوصاً در بخش بانوان، صرفاً با ابلاغ اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی قابل حل نیست. مشکلات این حوزه عمیقتر از آن هستند که با یک دستورالعمل ساده سامان یابند.
وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مد و لباس موفق شده و پاسخگو باشیم، ابتدا باید نهادهای مسئول مانند وزارت صمت، اتاقهای اصناف و اتحادیهها را ملزم و مکلف کنیم که وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. اما اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح میشود که مدیران حوزه مد و لباس تا چه حد در زمینه ذائقهسازی و جریانسازی پوشاک ایرانی اسلامی تلاش کردهاند؟ آیا کار خاصی در این زمینه انجام دادهاند؟ اگر پاسخ مثبت است، باید نتایج آن نمایش داده شود، و اگر نه، باید توضیح دهند چرا این مسئولیتها را بهسرانجام نرساندهاند.
این فعال حوزه پوشاک گفت: واقعیت این است که طراحی مد و لباس نیازمند فرآیند تدریجی است و نمیتوان آن را با یک نامه یا ابلاغیه یک شبه به سرانجام رساند. پوشاک ایرانی اسلامی به زیرساختهایی نیاز دارد که هنوز آماده نشدهاند. حتی اگر مسئول کارگروه ساماندهی مد و لباس، قادر آشنا، فردی عملیاتی باشد و خود او نیز تأکید کند که بازیگران اصلی صنعت وارد میدان شوند، این مسئله کافی نیست. زیرساختها آماده نیستند و مهرههای لازم هنوز در جایگاه مناسب قرار نگرفتهاند.
وی افزود: برای ایجاد تحول در مدل لباس، باید افراد متخصص و باتجربهای وارد عرصه شوند؛ کسانی که سابقه روشن در صنعت نساجی و پوشاک دارند و توانستهاند برندهای خود را توسعه دهند. ولی متأسفانه بسیاری از فعالان کنونی در این حوزه حتی محتاج حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس هستند و خودشان نمیتوانند حرکت تحولی ایجاد کنند. با این افراد نمیتوان انتظار تحول جدی داشت. بزرگان صنعت نساجی و پوشاک باید قدم پیش بگذارند؛ تنها از طریق حضور افراد حرفهای و باتجربه است که میتوان در این حوزه پیشرفت کرد.
سلیمانی گفت: برگزاری جشنوارهها یا نمایشگاههای محدود نمیتواند مشکلات مدل لباس را برطرف کند. علاوه بر این، اهمیت ذائقهسازی مثبت در جامعه نباید نادیده گرفته شود. صرف ابلاغ اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی نیز به تنهایی نمیتواند تغییرات بزرگی ایجاد کند. تجربه سالها فعالیت کارگروه ساماندهی مد و لباس نشان میدهد که خروجی ملموسی حاصل نشده است. بسیاری از اصول اولیه اشتباه هستند؛ جایگاهها بهدرستی تعریف نشدهاند و رودربایسیها در این سیستم بیش از حد وجود دارد.
وی ادامه داد: این سند اصلاحی باید توسط افرادی اجرا شود که خبره و با تجربه هستند نه آنهایی که تاکنون مسئولیتهای خود را در حوزه مد و لباس به درستی انجام ندادهاند.
این فعال حوزه پوشاک با اشاره به این موضوع که براساس بند (۷) جز (د) ماده ۵ سند، عبارت «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» باید حذف شود، گفت: حذف بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی که یکی از بندهای سند اصلاحی است نیز تغییر بزرگی ایجاد نخواهد کرد. زیرا بود و نبود این بنیاد طی این سالها اتفاق خاصی را در حوزه مد و لباس رقم نزد.
وی افزود: برای پیشرفت واقعی در حوزه مد و لباس، نیاز به تلفیقی از دانش تئوریک دانشگاهی و تجربه عملی وجود دارد. مانند گواهینامه رانندگی که نیازمند یادگیری آئیننامه و مهارت عملی است، فعالان مد نیز باید علاوه بر دانش طراحی لباس، تجربه کافی در بازار کار داشته باشند. تنها داشتن مدرک دانشگاهی کافی نیست؛ بلکه اشخاص باتجربه میتوانند تغییرات اساسی ایجاد کنند.
سلیمانی گفت: از قادر آشنا درخواست میشود که اجرای این سند را به دست افراد باتجربه بسپارد. حتی اگر نزدیکان او تجربه کافی ندارند، بهتر است کنار گذاشته شوند تا راه برای طراحان و تولیدکنندگان بزرگ، باسابقه، و دغدغهمند باز شود. فقط حضور چنین افراد حرفهای میتواند زمینهساز تحولی واقعی باشد.
