به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در دیدار با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: استقامت، شجاعت و غیرت در راه نظام از ویژگی رزمندگان و شهدایی است که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله از خود نشان دادندو اقتدار و امنیت را برای کشور آفریدند.

وی افزود: امروز باید این ویژگی‌ها در جامعه تبیین و چراغ راه نسل‌های آینده باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروز باید زمینه حضور جوانان و نوجوانان در عرصه‌های مختلف فراهم شود تا آینده انقلاب اسلامی ایران همچنان پرقدرت و پابرجا بماند.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین به اهمیت گفتمان میان جریان‌های سیاسی پرداخت و اضافه کرد: نیروهای انقلابی باید با برگزاری مناظرات شفاف و آزاد به افزایش سطح آگاهی افکار عمومی و بصیرت افزایی آنها کمک کنند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یک جریان ریشه‌دار است

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان نیز در این دیدار از این شورا به عنوان یک جریان ریشه‌دار یاد کرد و بیان داشت: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سال‌ها است در کشور و به ویژه این استان فعال است و در راستای تحقق اهداف خود گام برداشته است.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات افزود: امروز دشمنان درصددند تا علم و ایمان افراد جامعه را نشانه بگیرند اما نهادهای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های فرهنگی رسالت دارند برای ارتقای ایمان و علم در میان افراد جامعه بکوشند.

وی تصریح کرد: تلاش شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان جذب جوانان انقلابی است و در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی تشکیلات خود را به دور از منافع شخصی پیش می‌برد

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان نیز در این دیدار اذعان کرد: این شورا پرتلاش است تا تشکیلات خود را به دور از منافع شخصی و جناحی پیش ببرد و از افراد متخصص، دلسوز، آگاه و انقلابی در شکل‌گیری شورا بهره برده است.

محرم وزیری عنوان کرد: امروز جامعه ما نیازمند حفظ و تقویت انسجام و همدلی است و باید مردم و مسئولان کنار هم قرار گیرند و یاس دشمنان را با وحدت و یکدلی خود رقم بزنند.

وی از رسانه‌ها خواست تا مسیر تقویت همدلی و انسجام اجتماعی را پیش بگیرند و از حاشیه‌سازی و دامن زدن به اختلافات جلوگیری کنند.

وی حفظ وحدت و اقتدار نظام اسلامی ایران را از اهداف جریان‌های انقلابی دانست و گفت: تمامی جریانات سیاسی باید در یک مسیر مشترک و با همدلی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی حرکت کنند.