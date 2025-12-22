  1. دين، حوزه، انديشه
محوریت قرآن زمینه‌ساز انسجام فرهنگی استان آذربایجان غربی است

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های قرآنی، ایجاد دارالقرآن در شهرستان‌ها را اقدامی اساسی برای انسجام فرهنگی دانست .

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در آئین رونمایی از رو نمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی (زندگی با آیه‌ها) که در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند انسان همیشه به نماز و قرآن نیازمند است و در شرایط خطر این نیاز بیشتر می‌شود؛ به باور من در فضای مجازی و شرایط فرهنگی امروز، بیش از هر زمان دیگری به قرآن نیاز داریم.

وی با بیان خاطره‌ای از جوانی که به دلیل ناتوانی در خرید قرآن از حضور در کلاس بازمانده بود، افزود: این اتفاق نشان می‌دهد پیش از هر برنامه فرهنگی باید نیازهای اولیه قرآن‌آموزان را تأمین کنیم. تنها برای همین برنامه اخیر، ۱۰ هزار جلد قرآن با مشارکت مردم تهیه شده است.

رحمانی با اشاره به جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد مدیرکل آموزش و پرورش اعلام کرد که می‌توان با اعتباری کمتر از یک میلیارد تومان در چهار شهرستان دارالقرآن راه‌اندازی کرد، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. این امر جای تأسف دارد که برای برخی امور بودجه‌های کلان صرف می‌شود ولی در حوزه قرآن، همین سرمایه‌گذاری اندک نیز انجام نمی‌گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم ارتقای برنامه‌های قرآنی خاطرنشان کرد: علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، عملکرد ما در حوزه قرآن چندان قابل دفاع نیست. باید از ظرفیت مردمی و تخصص فعالان قرآنی بهره گرفت و محوریت قرآن را در برنامه‌ها قرار داد.

وی با اشاره به بافت قومیتی و مذهبی استان افزود: آذربایجان غربی با ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف، از جمله هفت تا هشت فرقه اصلی اسلامی، نیازمند یک نقطه مشترک برای انسجام فرهنگی است و قرآن می‌تواند این نقش را ایفا کند.

رحمانی در پایان ضمن قدردانی از سردار پورجمشیدیان برای حمایت از برنامه‌های قرآنی و با ذکر خاطره‌ای از دیدار با خانواده شهدا، یادآور شد هر اقدامی که در مسیر ترویج قرآن انجام شود، ماندگار و تأثیرگذار خواهد بود.

