به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جیریایی اظهار کرد: رویداد آموزشی-تولیدی «سلام سینما» با هدف شناسایی و توانمندسازی استعدادهای جوان حوزه فیلمسازی از مهر تا آذرماه ۱۴۰۴ در استان مرکزی برگزار می‌شود.

وی افزود: شرایط اولیه پذیرش در این رویداد ویژه فیلمسازان متولد ۱۳۸۰ به بعد است که دارای سابقه تولید حداقل یک اثر قابل قبول یا امکان حضور در مصاحبه حضوری باشند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: علاقه‌مندان باید برای ثبت‌نام اولیه، رزومه و نمونه فیلم خود را از طریق پایگاه اینترنتی OWJMEDIA.ORG ارسال کنند.

مهلت ثبت‌نام در رویداد «سلام سینما» تا ۵ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.