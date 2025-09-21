طلای ملی برای بانوی خراسانی در لیگ رولر اسکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور (FIS Cup) به میزبانی استان قزوین برگزار شد و عاطفه صالحی، بانوی پرافتخار و تنها ملی‌پوش تاریخ اسکی خراسان رضوی، بار دیگر خوش درخشید.

صالحی توانست در دو ماده ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر استقامت با اقتدار به مقام نخست دست یابد و مدال‌های طلای این رقابت‌ها را به ورزش خراسان رضوی تقدیم کند.

وی پس از این موفقیت گفت: این مدال‌ها تنها به نام من نیست، به نام همه کسانی است که در لحظه‌های سخت کنارم بودند و به من یاد دادند قهرمانی یعنی ما نه فقط من.

در نتایج نهایی، ساحل تیر از مازندران به مقام دوم و متینه باباگیلک از قزوین به جایگاه سوم رسیدند. شایان ذکر است مرحله نخست این لیگ پیش‌تر در استان گلستان برگزار شده بود.