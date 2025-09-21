  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

طلای ملی برای بانوی خراسانی در لیگ رولر اسکی کشور

مشهد- عاطفه صالحی، بانوی پرافتخار و تنها ملی‌پوش تاریخ اسکی خراسان رضوی در مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور (FIS Cup) بار دیگر خوش درخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور (FIS Cup) به میزبانی استان قزوین برگزار شد و عاطفه صالحی، بانوی پرافتخار و تنها ملی‌پوش تاریخ اسکی خراسان رضوی، بار دیگر خوش درخشید.

صالحی توانست در دو ماده ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر استقامت با اقتدار به مقام نخست دست یابد و مدال‌های طلای این رقابت‌ها را به ورزش خراسان رضوی تقدیم کند.

وی پس از این موفقیت گفت: این مدال‌ها تنها به نام من نیست، به نام همه کسانی است که در لحظه‌های سخت کنارم بودند و به من یاد دادند قهرمانی یعنی ما نه فقط من.

در نتایج نهایی، ساحل تیر از مازندران به مقام دوم و متینه باباگیلک از قزوین به جایگاه سوم رسیدند. شایان ذکر است مرحله نخست این لیگ پیش‌تر در استان گلستان برگزار شده بود.

