به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات بعدازظهر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان سمنان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش بار ترافیکی در معابر، گفت: تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید باید در اولویت نخست مسئولان اجرایی استان قرار گیرد.

وی خواستار استفاده از نظرات مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شد و افزود: فعالیت ناوگان حمل‌ونقل شهرداری‌های استان باید متناسب با نیاز مدارس و دانشگاه‌ها طراحی شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان بر ضرورت شناسایی اولویت‌های مداخله‌ای و برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی ترافیکی تاکید کرد.

ایلیات همچنین بر هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل در تردد شهروندان در سال تحصیلی جدید تأکید کرد.