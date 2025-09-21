به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای همیاری شهرداری‌ها و پسماند استان با تاکید بر جایگاه محوری شهرداری‌ها در خدمت‌رسانی به مردم و مدیریت بحران، گفت: ارتباط مستقیم شهرداران با مردم باید بیش از گذشته تقویت شود آنان پیشانی خدمت‌رسانی دولت در شهرها هستند.

وی همچنین به ضرورت مدیریت مصرف آب در شهرها اشاره و افزود: شهرداران نباید از آب شرب برای فضای سبز و فضاسازی شهری استفاده کنند بلکه باید با به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، به کاهش مصرف آب کمک کنند.

استاندار گلستان با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: منابع دولت بسیار محدود است اما در دولت چهاردهم تلاش کردیم اعتبارات خوبی برای استان جذب کنیم.

طهماسبی با تاکید بر اهمیت فرهنگی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان، یادآور شد: مسئولیت کمیته فضاسازی این کنگره بر عهده شهرداری‌ها است و باید با اقدامات فرهنگی و فضاسازی شهری مناسب، عظمت این رویداد را به نمایش بگذارید.

در ادامه، مدیرکل دفترامور شهری و شوراهای استانداری گلستان با بیان وظیفه شهرداری‌ها در پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه‌ها، اعلام کرد: از ۳۴ میلیارد تومان سهم کتابخانه‌ها، تاکنون تنها دو میلیارد تومان توسط شهرداری‌ها پرداخت شده است.

کاظمی اظهار کرد: در صورت عدم پرداخت این سهم، اعتبار استان در سطح ملی کاهش یافته و به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.

همچنین مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان، از رشد ۴۴ برابری قراردادهای این سازمان خبر داد و گفت: سال ۱۴۰۳ مبلغ قراردادهای سازمان دهیاری‌ها ۳۵ میلیارد تومان بود اما امروز با همان کارشناسان و با ایجاد انگیزه، توانستیم هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان قرارداد منعقد کنیم.