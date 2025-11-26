  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

پیگیری جدی مناسب‌سازی معابر استان سمنان؛ تردد معلولان تسهیل شود

پیگیری جدی مناسب‌سازی معابر استان سمنان؛ تردد معلولان تسهیل شود

سمنان- معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به نیازهای معلولان، از شهرداری‌های استان خواست قبل از نخستین بارش پاییزی، نسبت به مناسب‌سازی تقاطع‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات غروب چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان سمنان در محل استانداری سمنان با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از اقدامات در حوزه پیاده‌روها و معابر در حال انجام است، ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی نیز رعایت این الزامات را در دستور کار دارند.

وی بر رسیدگی به تقاطع‌ها و نیازهای ویژه افراد کم‌توان تاکید کرد و افزود: از شهرداری‌ها انتظار می‌رود تا نسبت به شناسایی و رفع نقاط مشکل دار در تقاطع‌ها، معابر و محل عبور عابران پیاده اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه شهرداران باید به اهمیت مناسب‌سازی در ارتقای نشاط اجتماعی توجه ویژه داشته باشند، بیان داشت: تمرکز به جزئیات و اقدامات میدانی، حتی در مقیاس کوچک، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

ایلیات ادامه داد: سرویس بهداشتی و تجهیزات ورزشی پارک‌ها باید مناسب سازی شده و شهرداری‌ها با یک پیمانکار متخصص در حوزه مناسب‌سازی قرارداد مشخصی منعقد کنند.

وی بر رسیدگی فوری به معابر قبل از نخستین بارش و یخبندان تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید در صورت نداشتن پیمانکار، فوراً نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند تا لکه گیری های مورد نیاز به‌صورت فوری انجام شود.

