به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات غروب چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان سمنان در محل استانداری سمنان با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از اقدامات در حوزه پیادهروها و معابر در حال انجام است، ابراز داشت: دستگاههای اجرایی نیز رعایت این الزامات را در دستور کار دارند.
وی بر رسیدگی به تقاطعها و نیازهای ویژه افراد کمتوان تاکید کرد و افزود: از شهرداریها انتظار میرود تا نسبت به شناسایی و رفع نقاط مشکل دار در تقاطعها، معابر و محل عبور عابران پیاده اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه شهرداران باید به اهمیت مناسبسازی در ارتقای نشاط اجتماعی توجه ویژه داشته باشند، بیان داشت: تمرکز به جزئیات و اقدامات میدانی، حتی در مقیاس کوچک، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.
ایلیات ادامه داد: سرویس بهداشتی و تجهیزات ورزشی پارکها باید مناسب سازی شده و شهرداریها با یک پیمانکار متخصص در حوزه مناسبسازی قرارداد مشخصی منعقد کنند.
وی بر رسیدگی فوری به معابر قبل از نخستین بارش و یخبندان تأکید کرد و افزود: شهرداریها باید در صورت نداشتن پیمانکار، فوراً نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند تا لکه گیری های مورد نیاز بهصورت فوری انجام شود.
