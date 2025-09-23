به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ویژه استقبال از مهر صبح امروز برگزار شد و ترافیک لحظه‌ای مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران نیز به بیان آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت پرداخت و گفت: در ابتدا از همه اعضای ستاد تشکر ویژه می‌کنم؛ هماهنگی خوبی انجام شد و پلیس راهور در کنار سایرین امروز در آمادگی ۱۰۰ درصد قرار دارد. همه نقاط مهم شناسایی شده و ۲۹۹ مدرسه مهم شناسایی شده که ایمنی تردد دانش آموزان بررسی بشود.

وی ادامه داد: ۶۰ گلوگاه ترافیکی پیش بینی شده و در ۵۰ نقطه امداد خودروها حضور دارند. با همکاری معاونت حمل و نقل شهرداری تهران ۶ دستگاه جرثقیل سنگین در بزرگراه و ۲۰ دستگاه جرثقیل سبک در ۵۳ نقطه حضور دارند.

موسوی پور با بیان اینکه از ۶ صبح تردد کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین ممنوع است، گفت: بار ترافیکی امروز نسبت به هفته گذشته بسیار سنگین‌تر شده است. فعلاً مشکل خاصی در محدوده مدارس نداریم. از ۶ و ۲۵ دقیقه ترافیک محورها سنگین شده و پلیس در حال مدیریت معابر است. ترافیک اجتناب ناپذیر است و تمام تلاش ما کنترل ترافیک معابر است.