۶۰ گلوگاه ترافیکی در تهران؛ آماده‌باش پلیس راهور در روز جاری

رئیس پلیس راهور تهران از آمادگی ۱۰۰ درصدی پلیس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید جهت تامین ایمنی تردد دانش‌آموزان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ویژه استقبال از مهر صبح امروز برگزار شد و ترافیک لحظه‌ای مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران نیز به بیان آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت پرداخت و گفت: در ابتدا از همه اعضای ستاد تشکر ویژه می‌کنم؛ هماهنگی خوبی انجام شد و پلیس راهور در کنار سایرین امروز در آمادگی ۱۰۰ درصد قرار دارد. همه نقاط مهم شناسایی شده و ۲۹۹ مدرسه مهم شناسایی شده که ایمنی تردد دانش آموزان بررسی بشود.

وی ادامه داد: ۶۰ گلوگاه ترافیکی پیش بینی شده و در ۵۰ نقطه امداد خودروها حضور دارند. با همکاری معاونت حمل و نقل شهرداری تهران ۶ دستگاه جرثقیل سنگین در بزرگراه و ۲۰ دستگاه جرثقیل سبک در ۵۳ نقطه حضور دارند.

موسوی پور با بیان اینکه از ۶ صبح تردد کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین ممنوع است، گفت: بار ترافیکی امروز نسبت به هفته گذشته بسیار سنگین‌تر شده است. فعلاً مشکل خاصی در محدوده مدارس نداریم. از ۶ و ۲۵ دقیقه ترافیک محورها سنگین شده و پلیس در حال مدیریت معابر است. ترافیک اجتناب ناپذیر است و تمام تلاش ما کنترل ترافیک معابر است.

