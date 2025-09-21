کشف ۱۵ فقره جرائم سایبری در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان در سخنانی، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود و اعلام اینکه مبالغی از حساب شخصی آنها برداشت شده است، مراتب در دستور کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های همه‌جانبه و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند دو نفر را دراین‌رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه ۱۵ فقره کلاهبرداری از متهمان کشف و مبلغ ۱۰ میلیارد ۷۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به‌حساب آنها برگشت داده شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری، با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند، گفت: کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.