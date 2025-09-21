  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

کسب دو مدال طلا و نقره توسط شطرنج‌بازان کردستانی در رقابت‌های قهرمانی

سنندج- دو شطرنج‌باز جوان کردستانی در رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور با درخشش خود توانستند دو مدال طلا و نقره را از آنِ خود کنند و جواز حضور در مسابقات بین‌المللی را کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور در رده‌های سنی زیر ۱۲ و زیر ۱۶ سال از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ شهریورماه در استان‌های قم و قزوین برگزار شد.

در این دوره از مسابقات بیش از ۳۰۰ شطرنج‌باز از سراسر کشور در بخش پسران حضور داشتند و در دو رده سنی مختلف، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

در پایان این رقابت‌ها، دو نماینده شایسته و جوان از استان کردستان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

«آیهان رهبر»، شطرنج‌باز برجسته کردستانی، در رده سنی زیر ۱۲ سال با نمایش استراتژی‌های خلاقانه و مهارت بی‌نظیر خود به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.

به این ترتیب، آیهان رهبر جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که در تایلند برگزار خواهد شد، را به دست آورد.

در رده سنی زیر ۱۶ سال نیز «ماهان فرجی» نماینده دیگر کردستانی با درخشش چشمگیر خود، به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و مدال نقره را کسب کرد.

ماهان فرجی همچنین جواز حضور در اردوی تیم ملی شطرنج زیر ۱۶ سال ایران را به دست آورد.

این موفقیت‌ها بار دیگر توانمندی‌های شطرنج‌بازان کردستانی را در سطح ملی به اثبات رساند و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش شطرنج در استان است.

