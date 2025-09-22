خبرگزاری مهر - گروه استانها: رانندگی بهعنوان یکی از پرکاربردترین روشهای جابهجایی، همواره با مخاطراتی همراه بوده است. در این میان، استان لرستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، توپوگرافی کوهستانی، و قرارگیری بر سر گذرگاههای مهم مواصلاتی کشور، از جمله استانهایی است که با چالش جدی در زمینه ایمنی راهها و کاهش حوادث رانندگی روبرو است. این حوادث نهتنها باعث خسارات اقتصادی قابلتوجه میشوند، بلکه صدمات جبرانناپذیر جانی و اجتماعی را به دنبال دارند.
بررسی آمارهای دهه گذشته بهوضوح نشان میدهد که الگوی زمانی وقوع این حوادث در طول سال یکسان نبوده و در برخی مقاطع شاهد اوج قابلتوجهی هستیم. متأسفانه دادههای موجود حاکی از آن است که ماههای شهریور و مهر به طور پیوسته بهعنوان پرتعدادترین و پرحادثهترین ماههای سال در جادههای این استان شناسایی شدهاند.
این دوره که همزمان با پایان تعطیلات تابستانی، بازگشت مسافران از سفر، و آغاز سال تحصیلی جدید است، حجم ترافیک را بهشدت افزایش داده و متأسفانه عوامل انسانی، محیطی و فنی را در کنار هم برای وقوع فجایع رانندگی مهیا میکند.
شهریورماه بیش از دو میلیون تردد در جادههای لرستان ثبت شد
عارف امرایی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان دراینرابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریورماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد داشته است.
وی بیان کرد: بیش از دو میلیون و ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریورماه سال جاری به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریورماه سال جاری، به ترتیب مربوط به سهراهی «چالان چولان» - دورود، خرمآباد - پلدختر و سهراهی «چالان چولان» - خرمآباد هستند.
ثبت روزانه ۵۰۰ هزار تردد در جادههای لرستان
سرهنگ یدالله نادری سرپرست پلیسراه لرستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال، شاهد افزایش ۱۹ درصدی تردد در جادههای لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم.
وی عنوان کرد: در ایام پایانی شهریورماه این عدد به ۲۲ درصد رسیده است.
سرپرست پلیسراه لرستان با تأکید بر اینکه بهصورت میانگین روزانه حدود ۴۴۰ هزار تردد در جادههای لرستان صورت میگیرد، افزود: در این ایام میزان تردد در جادههای لرستان به نزدیک ۵۰۰ هزار تردد رسیده است.
شهریور مرگبار در جادههای لرستان
سرهنگ نادری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باتوجهبه تحلیل تصادفات ۱۰ سال گذشته متأسفانه شهریور و مهرماه، دو ماه پرتصادف در جادههای لرستان بوده است، گفت: علت عمده این امر همافزایش حجم تردد در جادههای استان و همچنین عدم بهروزرسانی زیرساختها در استان بوده است.
وی بیان داشت: همچنین عجله و شتاب در رانندگی و بیتوجهی به جلو از عوامل دیگر افزایش تصادفات رانندگی طی ماههای شهریور و مهر در استان بوده است.
سرپرست پلیسراه لرستان با تأکید بر اینکه روند تصادفات رانندگی در لرستان طی این دو ماه، افزایشی بوده است، تصریح کرد: در این راستا توصیه و خواهش ما از رانندگان عزیز این است که حتماً سفرهای خود را در ایام پایانی شهریورماه مدیریت کنند، سفرهای خود را به ساعات پایانی موکول نکنند، از عجله و شتاب بیمورد پرهیز کنند.
سرهنگ نادری، ادامه داد: رانندگان عزیز حتماً هنگام رانندگی هر دو تا سه ساعت یکبار، استراحت کنند و سپس به سفر خود ادامه بدهند.
شتاب و عجلهای که خانوادهها را داغدار میکند
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه متأسفانه حجم قابلتوجهی از حوادث رانندگی و تصادفات در جادههای فرعی رخ میدهد، گفت: عمده مقصرین این تصادفات نیز متأسفانه رانندگان هستند.
سرپرست پلیسراه لرستان، تصریح کرد: بر اساس تحلیلها و بررسیهای صورتگرفته، چند عامل ساده در بروز این حوادث مؤثر بوده است، این عوامل شامل بیتوجهی به مقررات رانندگی و از همه مهمتر عجله و شتاب بیمورد هستند.
سرهنگ نادری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه واقعاً عاقلانه نیست که خانوادههای عزیز در این ایام پایانی سال که باید از تعطیلات آن لذت ببرند و در کنار خانواده کانون گرمی داشته باشند، با یک بیاحتیاطی و بیتوجهی، عجله و شتاب، حادثهای را رقم بزنند که جبرانناپذیر باشد و باعث داغدار شدن خود و وابستگان خود شوند، گفت: در این راستا خواهش من از رانندگان عزیز هم استانی این است که این چند روز باقیمانده از شهریورماه را دقت کنند، با قدری صبر و حوصله از بروز اینگونه حوادث ناگوار جلوگیری کنند.
ثبت روزانه ۱۰۰ تصادف در جادهها
وی با تأکید بر اینکه هم بزرگترها و هم کسانی که تأثیرگذار در هدایت عزیزان راننده هستند، کمک کنند و دستبهدست هم دهیم که از وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کنیم، بیان داشت: ما حدود ۵۰۰ هزار تردد در جادههای استان داریم، روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تصادف در جادههای استان رخ میدهد.
سرپرست پلیسراه لرستان، عنوان کرد: این عدد کمتر از نیم درصد از حجم ترددها است، یعنی نیم درصد از رانندگان ما به مقررات و قوانین رانندگی پایبند نیستند، ۹۹.۵ درصد دیگر پایبند هستند، خطاب من به این تعداد اندک از رانندگان این است که همین عدد ۱۰۰ فقره تصادف زیاد است، چون روزانه ۱۰۰ خانواده درگیر این حوادث هستند، حوادثی که منجر به خسارتهای مالی، صدمات جسمی، جانی و منجر به فوت میشوند.
بنابراین گزارش، جادههای لرستان در شهریور، نه یک اتفاق تصادفی که یک فاجعهٔ قابلپیشبینی هستند. این بحران تنها با عزمی جامع و اجرای سریع راهکارهایی چون نوسازی جادههای پرحادثه، افزایش گشتهای کنترلی، آموزش عمومی رانندگان و بهکارگیری فناوریهای هوشمند نظارتی قابلمهار است. وقت آن است که آمار مرگ را به تاریخ بسپاریم و ایمنی را به جادههای لرستان بازگردانیم.
