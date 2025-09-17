به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به آمارهای نگران‌کننده و افزایش ۲۲ درصدی ترددها در محورهای مواصلاتی استان، اظهار داشت: شهریورماه در یک دهه گذشته، پرتصادف‌ترین و پرتلفات‌ترین ماه سال بوده است. متأسفانه دهه پایانی این ماه نیز به دلیل اوج سفرها، بیشترین وقوعات تصادف را به خود اختصاص داده است که این موضوع، هوشیاری و دقت مضاعف رانندگان را می‌طلبد.

وی در ادامه به چهار تخلف و عامل اصلی که حدود ۸۰ درصد تصادفات شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند، اشاره کرد و گفت: سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و رانندگی در زمان خستگی و خواب‌آلودگی، از جمله عوامل خطرسازی هستند که رانندگان باید به‌شدت از آن‌ها پرهیز کنند.

سرپرست پلیس‌راه لرستان با تأکید بر حفظ سلامت جان خود و همراهان، توصیه کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم برای تأمین ایمنی سفر و جلوگیری از حوادث ناگوار، از ارتکاب رفتارهای پرخطر و تأثیرگذار در بروز تصادفات، اکیداً اجتناب ورزند تا شاهد یک سفر ایمن، با رعایت همین نکات ساده و مهم باشیم.