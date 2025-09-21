مراسم تکریم و معارفه ائمه جمعه پردیسان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم حجتالاسلام والمسلمین حامدی، امام جمعه پیشین پردیسان قم، و معارفه حجتالاسلام والمسلمین محققیان به عنوان امام جمعه جدید این منطقه، عصر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
این مراسم در سالن محراب حرم مطهر و با حضور آیتالله سعیدی، تولیت حرم بانوی کرامت، برگزار شد.
در این مراسم اکبر بهنامجو استاندار قم، منان رئیسی و حجتالاسلام روانبخش، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شماری از ائمه جمعه استان و جمعی از مسئولان استانی و شهری حضور داشتند.
در این برنامه، با اهدای لوح تقدیر از خدمات و فعالیتهای حجتالاسلام والمسلمین حامدی در دوران مسئولیت امامت جمعه پردیسان قدردانی شد.
وی طی سالهای گذشته با برگزاری برنامههای دینی، فرهنگی و اجتماعی، نقش قابل توجهی در تقویت ارتباط میان مسجد، مردم و نهادهای مختلف ایفا کرده بود.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین محققیان به صورت رسمی به عنوان امام جمعه جدید شهرک پردیسان معرفی شد.
