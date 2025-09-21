  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

دستگیری ۲ نفر محکوم متواری در عملیات پلیس محلات

محلات- فرمانده انتظامی شهرستان محلات از دستگیری ۲ نفر محکوم متواری در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا جنتی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی مطالبات عمومی و در راستای افزایش احساس امنیت در جامعه طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان ساوه قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی مأموران پلیس اطلاعات موفق شدند ۲ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات در پایان از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس تقدیر وتشکر کرده و از شهروندان درخواست کرد هرگونه مورد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.

