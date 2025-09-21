  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

چاقوکشی در گرمسار؛ ۲ طرف درگیری خیابانی دستگیر شدند

گرمسار-‌ فرمانده انتظامی گرمسار از وقوع چاقوکشی و نزاع در میدان شهدای این شهر خبر داد و گفت: در همان لحظات ابتدایی هر دو طرف درگیری دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه دستگیری چند متخلف در میدان شهدای گرمسار با بیان اینکه در پی اعلام وقوع درگیری خیابانی مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند، ابراز داشت: این نزاع بین سه اراذل و اوباش اتفاق افتاده بود.

وی با بیان اینکه درگیری با استفاده از چاقو شدت گرفت، افزود: این موضوع باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان عبوری شده بود.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه در کمترین زمان ممکن پلیس در محل حاضر و واکنش مقتدرانه نشان داد، ابراز داشت: دو طرف درگیری در صحنه دستگیر شدند.

آقا زاده با بیان اینکه این نزاع بر سر اختلافات شخصی رخ داده بود، تصریح کرد: با حضور به موقع پلیس از گسترش این درگیری جلوگیری شد.

وی از انجام تحقیقات تکمیلی خبر داد و افزود: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

