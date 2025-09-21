افزایش ۴۸شعبه اخذ رأی و تدوین طرح «پدافند غیرعامل» در انتخابات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه میری عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان گفت: در انتخابات گذشته برای ۸۸ شهر و ۲۳۶۲ روستا، در مجموع ۴۱۲۳ شعبه اخذ رأی شامل ۲۲۶۳ شعبه روستایی و ۱۸۵۰ شعبه شهری فعال بود. برای انتخابات پیش‌رو این تعداد به ۴۱۷۱ شعبه خواهد رسید که شامل ۲۲۸۱ شعبه شهری و ۱۸۹۰ شعبه روستایی است؛ یعنی ۴۸ شعبه بیشتر از دوره قبل.

وی افزود: در انتخابات گذشته ۴۷۷ کرسی شورای شهر و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کرسی شورای روستا در استان مورد انتخاب قرار گرفت که از میان آن‌ها تنها ۱۷ زن به شوراهای شهر و ۱۹۹ زن به شوراهای روستا راه یافتند و باقی منتخبین مرد بودند.

میری با اشاره به نقشه راه اجرایی انتخابات توضیح داد: ۶ محور اصلی برای اجرای انتخابات شامل تهیه نقشه راه، طرح جامع آموزش استانی، رصد اخبار، برگزاری جلسات، مستندسازی اقدامات و تمهیدات پشتیبانی تعریف شده است. تعیین شرح وظایف برای کمیته‌های ذیل ستاد و گزارش‌دهی مستمر نیز الزامی خواهد بود.

وی، شرایط خاص استان را یادآور شد و گفت: تهیه و تدوین طرح پدافند غیرعامل در برگزاری انتخابات از اولویت‌های جدی است و ستاد امنیت باید این موضوع را فعالانه پیگیری کند.

دبیر ستاد انتخابات خوزستان همچنین بر اهمیت آموزش تأکید کرد و افزود: با توجه به تغییرات قانون انتخابات شوراها، برگزاری دوره‌های آموزشی برای هیئت‌های اجرایی و عوامل شعب اخذ رأی ضروری است. علاوه بر آن، تولید آثار آموزشی متناسب با شرایط بومی و هماهنگی با ناظران برای آموزش مشترک در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تعامل با رسانه‌های محلی برای ایجاد شور انتخاباتی، هماهنگی با دستگاه‌های خدماتی مانند راهداری، اورژانس و هلال احمر، آسیب‌شناسی انتخابات گذشته به‌ویژه دوره ششم شوراها و مستندسازی دشواری‌های اجرایی مانند حمل صندوق‌ها در مسیرهای صعب‌العبور از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

میری تصریح کرد: تمام تلاش ستاد انتخابات استان بر این است که فرآیند انتخابات در نهایت سلامت، با مشارکت گسترده مردم و در فضایی شفاف برگزار شود.