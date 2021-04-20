ثبت نام ۵ هزار و ۲۰۹ نفر در انتخابات شورای روستاهای استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شکر الله حسن بیگی ظهر سه شنبه در هفدهمین جلسه ستاد انتخابات استان تهران که با حضور رؤسای کمیته‌های ستاد و اعضای دبیرخانه در محل استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ثبت نام ۵۹۷ داوطلب برای انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران قطعی و بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت اجرایی انجام شده است.



رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه از میان ۵۹۷ داوطلب ثبت نام شده قطعی در حوزه انتخابیه تهران، ۵۶۰ داوطلب توسط هیئت اجرایی تأیید شده که حدود ۹۴ درصد را شامل می‌شود گفت: داوطلبان ۵۱۹ روستا ثبت نام قطعی شدند و ۴۸۰ روستای استان تهران در این دوره از انتخابات، شورا دارند و ۳۹ روستا در این دوره اضافه شده اند.

حسن بیگی افزود: مجموعاً یک هزار و ۷۶۷ کرسی برای شوراهای ۳ نفره و ۵ نفره در روستاهای استان تهران وجود دارد که ۵ هزار و ۲۰۹ داوطلب برای شوراهای روستا ثبت نام قطعی شدند و میانگین میزان استقبال ۳.۳۱ درصد است.



وی در مورد استقبال از انتخابات شوراها در ادوار مختلف گفت: در انتخابات شورای چهارم ۴۱۹۶ داوطلب، شورای پنجم ۴۳۴۳ داوطلب بوده و در شورای ششم نیز ۵۲۰۹ داوطلب برای انتخابات شورای روستاهای استان تهران ثبت نام قطعی شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران عنوان داشت: مطابق قانون انتخابات باید در روز ۲۸ خردادماه برگزار شود، پیشنهاد تشکیل کمیته بهداشتی در ستاد انتخابات عنوان شده و با توجه به تداوم کرونا بازدید و بررسی شعب اخذ رأی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور کارشناسان بهداشتی در شعب برای روز برگزاری انتخابات، پیش بینی شده است.



