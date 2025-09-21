به گزارش خبرنگار مهر، رسول کنعانی عصر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تلاش ما بر آن بوده است که فعالیتها از سطح شعار عبور کرده و در عمل به رفع مشکلات واقعی مردم منجر شود.
وی گفت: مساجد به عنوان پایگاه اصلی برنامهها، زمینه ارتباط مستقیم با مردم را فراهم کرده و در بزنگاههایی همچون حوادث اخیر، امکان ارائه کمکهای مالی و حمایتی به خانوادههای آسیبدیده را فراهم آورده است.
وی تشکیل کارگروههای تخصصی در جمعیت را از دیگر اقدامات عنوان کرد و افزود: نیروهای کارآمد، دغدغهمند و فعال از میان اقشار مختلف شناسایی و برای همکاری دعوت شدهاند و این کارگروهها ضمن رصد مستمر مسائل محلات، مشکلات را دستهبندی کرده و از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی ذیربط پیگیری میکنند.
کنعانی با مرور فعالیتهای سال گذشته گفت: در دهه بصیرت و ایامالله دهه فجر، یازده برنامه فرهنگی و اجتماعی در یازده مسجد قم همراه با حضور سخنرانان بومی برگزار شد که با استقبال گسترده مردمی روبهرو بود.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای اجرای رویدادهای مشابه در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
دبیر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی قم همچنین از برگزاری نخستین گردهمایی فعالان جمعیت در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: این نشست بهصورت محدود و با حضور اعضای محوری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد دفاتر جمعیت در مناطق مختلف استان نیز در حال پیگیری است تا شهروندان بتوانند در اداره و مدیریت این دفاتر مشارکت مستقیم داشته باشند.
وی با تأکید بر رویکرد عملی جمعیت تصریح کرد: در انتخابات گذشته فهرست معرفیشده از سوی جمعیت با استقبال مردمی توانست بیشترین آرا را در قم به خود اختصاص دهد و در انتخابات پیشرو نیز با همان نگاه و با بهرهگیری از توانمندی نیروهای متعهد، فهرست جدید معرفی خواهد شد.
کنعانی، نقش رسانهها را در تحقق اهداف مردمی و بازتاب مشکلات استان بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: همدلی مردم، همراهی رسانهها و پیگیری جدی مسئولان میتواند بخش مهمی از مسائل استان را در کوتاهترین زمان مرتفع سازد.
وی در پایان با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس یادآور شد: جمعیت حامیان انقلاب اسلامی قم با اتکا به پشتوانه مردمی و با بزرگداشت یاد و خاطره شهدا، در مسیر خدمترسانی، محرومیتزدایی، تقویت جایگاه مساجد و ایجاد شور اجتماعی نقشآفرینی خواهد کرد.
