رونمایی از سامانه ملی «سُو» در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در دو سال گذشته، رویکردهای جدید این نهاد را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تغییر سیاست‌ها در سطح ملی سبب شده تا مأموریت ستاد محدود به مسئله حجاب نباشد، افزود: متأسفانه در افکار عمومی ستاد عمدتاً با موضوع حجاب شناخته می‌شد، در حالی که عرصه امر به معروف بسیار گسترده‌تر است و حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اداری را شامل می‌شود.

کرباسی مهم‌ترین اقدام عملیاتی اخیر را طراحی و رونمایی از سامانه «سُو» عنوان کرد و گفت: این سامانه از سال ۱۴۰۲ به‌صورت آزمایشی در برخی استان‌ها فعال شد و از ابتدای ۱۴۰۴ به‌طور رسمی در سراسر کشور آغاز به کار کرده است.

وی افزود: «سو» در سه نسخه وب، اندروید و iOS در دسترس مردم قرار دارد و از طریق سایت رسمی سامانه قابل دریافت است.

دبیر ستاد قم درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد: کاربران پس از احراز هویت با کد ملی و شماره همراه می‌توانند مشکلات و مطالبات خود را ثبت کنند و از موضوعات ساده شهری نظیر خرابی آسفالت تا تخلفات اداری و درخواست‌های غیرقانونی کارکنان و گزارش‌ها پس از بررسی اولیه، مستقیماً به دبیر شورای امر به معروف دستگاه مربوطه ارسال می‌شود و روند پیگیری آن در سامانه برای کاربر قابل مشاهده است و نتیجه نهایی نیز از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کرباسی با اشاره به تفاوت این سامانه با دیگر بسترهای نظارتی اظهار کرد: در حالی‌که برخی سامانه‌ها فرآیند طولانی و پیچیده دارند، سامانه سُو گزارش‌ها را بدون واسطه و با رویکرد اصلاحی به دستگاه مربوطه منتقل می‌کند. این شفافیت و سرعت رسیدگی، نقطه قوت اصلی سامانه محسوب می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف قم با اشاره به الزامات قانونی تشکیل شوراهای امربه معروف در دستگاه‌ها گفت: بر اساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تشکیل شورای امر به معروف هستند که ریاست آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه و دبیر شورا مسئول پیگیری مطالبات است.

وی افزود: برای هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، هفت کارگروه تخصصی ایجاد شده تا مسائل مشترک و گره‌های اجرایی در سطح بین‌دستگاهی بررسی و رفع شود.

کرباسی آموزش و فرهنگ‌سازی را از محورهای مهم فعالیت ستاد دانست و تصریح کرد: آموزش‌ها در دو سطح مردمی و کارکنان ادارات برگزار می‌شود و دوره‌های ضمن خدمت شامل مباحثی همچون امر به معروف و نهی از منکر، تبیین عقلانی عفاف و حجاب، روانشناسی خانواده و تربیت فرزند است که با همکاری سازمان برنامه اجرا می‌شود و دوره‌های مجازی برای داوطلبان و تشکل‌های مردمی در سامانه ستاد طراحی شده است.

وی در ادامه از نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی سخن گفت و تأکید کرد: ستاد امکان ثبت رسمی تشکل‌ها را فراهم کرده و علاوه بر حمایت مالی محدود، خدمات حقوقی و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و تشکل‌هایی که طرح فرهنگی یا اجتماعی مشخصی داشته باشند، می‌توانند از حمایت‌های ستاد بهره‌مند شوند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ستاد آن است که امر به معروف از یک موضوع محدود به حجاب، به حرکتی جامع در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و صنفی تبدیل شود. وی سامانه سُو، کارگروه‌های تخصصی، آموزش‌های فراگیر و حمایت از تشکل‌های مردمی را ابزار تحقق این هدف دانست.