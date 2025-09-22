واکنش معاون میراث فرهنگی استان به موضوع تخریب تپه تاریخی کرد لاغری

علی اکبر آتش فراز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در چند روز گذشته کلیپی مبنی بر تخریب تپه تاریخی کرد لاغری در فضای مجازی منتشر شد، گفت: بخشی از تپه کرد لاغری شهر یاسوج شن و ماسه و بخش دیگر نیز مکانی برای دور ریز نخاله‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ بعد از برداشت تپه شن و ماسه، قسمتی از آن به درخواست تعدادی از افراد و میراث فرهنگی مبنی بر مکان تاریخی و وجود اشیا تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت و کد نیز دریافت کرد، افزود: مالک این مکان بعد از جویا شدن از اقدام میراث فرهنگی، علیه اداره کل میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری شکایت و رأی ابطال ثبت آثار ملی را در سال ۱۳۹۶ اخذ کرد.

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مالک بعد از چند سال از خارج شدن این تپه از فهرست آثار ملی اکنون اقدام به خاک برداری کرده است، اظهار کرد: هیچ گونه آثاری مبنی بر اینکه اشیا تاریخی در این تپه باشد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آقای رهبر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز از مکان مورد نظر بازدید و رأی دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد، تاکید کرد: رأی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است.

آتش فراز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای رحمانی کارشناس اداره کل میراث فرهنگی استان اصرار بر وجود آثار و اشیا تاریخی در این تپه را دارد، بیان کرد: بخش اعظمی از اقدامات این کارشناس به مشکلات و درگیری‌ها با یکی از معاونین اداره کل میراث فرهنگی استان است.