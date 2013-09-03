اعضای شورای شهریاسوج تحلیف شدند/ انتخاب هیئت رئیسه پشت درهای بسته

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح سه شنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار بویراحمد، اعضای جدید و اعضای دوره سوم شورای شهر یاسوج در استانداری استان برگزار شد.

در این مراسم پس از ارائه گزارشی از سوی رئیس شورای سوم این شهر در خصوص عملکرد این شورا، فرماندار بویراحمد نیز گزارشی از روند برگزاری انتخابات شوراهای شهر دراین شهرستان ارائه کرد.

پس از گزارش فرماندار، سید حسین صابری استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در خصوص اهمیت کار شوراها و تهدیدها و فرصتهای موجود برای عمران و آبادانی شهر یاسوج مباحثی بیان کرد.

در ادامه این مراسم اعضای شورای شهر سوم با اهدای لوح های تقدیری از اعضای منتخب شورای شهر یاسوج تجلیل کردند.

پس از مراسم تحلیف اعضای شورای شهر، شورای شهر جدید با حضور فرماندار بویراحمد برای تعیین هیئت رئیسه شورای چهارم تشکیل جلسه دادند.

این جلسه بدون حضور خبرنگاران و اعضای سابق شورای شهر، پشت درهای بسته در حال برگزاری است.

هنوز این نشست محرمانه ادامه دارد و نتایج آن اعلام نشده است.

شورای شهر چهارم یاسوج 11عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره سوم چهار نفر بیشتر شده است.

حاشیه های جلسه تحلیف

محمد رحیم دهراب پور و غلامعلی پردل دو عضو سابق شورای شهر یاسوج در این نشست حضور نیافتند.

در حین سخنان استاندار و دفاع او از انتقال واحدهای شن و ماسه از حاشیه رودخانه بشار، بحثی بین او و یکی از اعضای سابق شورای شهر شکل گرفت.

محمود باقری عضو سابق شورای شهر که زمانی ریاست این شورا را نیز برعهده داشت در پایان جلسه و با در دست داشتن چند نشریه استانی مربوط به گذشته و نشان دادن تیتر آنها گفت که به عنوان رئیس شورا در آن زمان با پروژه تخریب تپه استانداری مخالفت کرده است.

اعضای شورای شهر سابق در پایان از اعضای جدید خداحافظی کرده و برای آنها آرزوی موفقیت کردند.

اخراج محترمانه خبرنگاران از جلسه انتخاب هیئت رئیسه، موجب دلخوری خبرنگاران از این اقدام شد.