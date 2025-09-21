  1. استانها
  2. فارس
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

برگزاری ۲۱۲ عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در سروستان فارس

سروستان- فرمانده سپاه سروستان از برگزاری ۲۱۲ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین مباشری گفت: ۲۱۲ عنوان برنامه توسط رده‌های بسیج سروستان و همکاری ادارات و ارگان‌ها طی هفته دفاع مقدس پیش‎بینی شده که با حضور مردم شهید پرور در شهرستان سروستان برگزار می‌شود.

وی هفته دفاع مقدس را یکی از دوران‌های طلایی و فراموش نشدنی و سرنوشت ساز ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: هفته دفاع مقدس، فرصتی خوب و استثنایی برای پرداختن به موضوعات اساسی هفته دفاع مقدس به خصوص برای نسل جوان است.

فرمانده سپاه سروستان به برخی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس از جمله رژه موتوری و خودرویی، برپایی نمایشگاه پایگاه‌های اسوه، برگزاری یادواره‌های شهدا، مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اردوهای جهادی، اشاره کرد و افزود: نشست‌های روشنگری، مسابقات ورزشی، تهیه لوازم التحریر و بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های بی بضاعت، دیدار با امام جمعه، غبارروبی گلزار شهدا، فضاسازی شهرستان و ادارات، برگزاری جلسات جهاد تبیین، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، دیوارنگاری معابر شهری و مدارس، تولید محتوا، خاطره نگاری خانواده معظم و جانبازان، از دیگر برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار خواهد شد.

