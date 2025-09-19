به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جوانمردی ظهر جمعه در نشست با مسئولان بسیج اصناف استان، از نقش حیاتی این نهاد مردمی در ایجاد ثبات و آرامش بازار، به‌ویژه در دوران پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه سخن گفت و با بیان اینکه بسیج همچون زرهی پولادین، از اصناف در برابر فشارهای بیرونی حمایت کرده و اجرای طرح‌های قانونی را هموار می‌سازد، گفت: در شیراز، همکاری با بسیج اصناف و کمیسیون نظارت، منجر به اجرای طرح‌های رصد کالا از مبدأ تا مقصد شد که قابلیت الگوبرداری در سطح ملی را دارد.

وی این همراهی را شبیه به نقش خط‌شکنان دوران دفاع مقدس دانست که راه را برای تحقق اهداف اصناف هموار کرده است.

جوانمردی با اشاره به مدیریت بازار در جنگ ۱۲ روزه، افزود: مردم فارس و شیراز کمترین تنش را در آن دوران تجربه کردند؛ دلیل این آرامش، مدیریت بازار با کمک قرارگاه شهید سلامی بود.

رئیس اتاق اصناف فارس تصریح کرد: از نخستین روز جنگ، با همکاری بسیج، ستاد مدیریت بازار تشکیل شد و با رصد و شناسایی گلوگاه‌ها، کالاهای مورد نیاز از مناطق دارای مازاد به نقاط کم‌برخوردار منتقل می‌شد. این اقدام مانع از تنش در بازار و موجب حفظ آرامش و آسودگی خاطر مردم شد.

وی با ارزشمند خواندن این تجربه، آن را الگویی برای مدیریت اصناف در شرایط بحرانی دانست و از برگزاری هفتگی جلسات قرارگاه شهید سلامی در سطوح استانی و ملی خبر داد و گفت: با پشتوانه بسیج، شبکه رصد و نظارت کالا با قدرت ادامه دارد.

جوانمردی انتظار اصناف از اعضای کمیسیون نظارت را حمایت در مسیر تحقق اهدافشان عنوان کرد و با تأکید بر سابقه همراهی بسیج با اصناف، ابراز امیدواری کرد این تعامل سازنده همچنان ادامه یابد.