۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۳

بیش از ۷۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان هرمزگان کشف و ضبط شد

بندرعباس- مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۵۸ دستگاه ماینر غیر مجاز از ۱۲۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در نقاط مختلف استان جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق اظهار کرد: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۵۸ دستگاه ماینر غیر مجاز از ۱۲۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شدند.

این مقام مسئول گفت: پس از شناسایی افراد سودجو از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، میزان انرژی مصرفی و مدت زمان استفاده محاسبه شده و برابر قوانین و مقررات جریمه شده و انشعاب آنها نیز قطع خواهد شد و همچنین فرد متخلف به دادگاه معرفی و دستگاه ماینر آن ضبط و ضمن تحویل به مراجع قضائی و امنیتی، دستگاه‌های غیرمجاز نیز امحا می‌شوند.

مدیر دفتر حراست توزیع نیروی برق استان هرمزگان بیان کرد: فعالیت دستگاه‌های رمز ارز غیرمجاز، یکی از دلایل ناترازی برق در کشور است و علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به زیرساخت‌ها و منافع ملی، باعث بروز نوسان در شبکه و آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است که این مقدار نسبت به کشفیات سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

این مسئول در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات از ماینرهای غیرمجاز را به سر شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی اطلاعات آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و همچنین از پاداش یک میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان بهره مند شوند.

