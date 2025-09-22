بیش از ۷۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان هرمزگان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق اظهار کرد: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۵۸ دستگاه ماینر غیر مجاز از ۱۲۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شدند.

این مقام مسئول گفت: پس از شناسایی افراد سودجو از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، میزان انرژی مصرفی و مدت زمان استفاده محاسبه شده و برابر قوانین و مقررات جریمه شده و انشعاب آنها نیز قطع خواهد شد و همچنین فرد متخلف به دادگاه معرفی و دستگاه ماینر آن ضبط و ضمن تحویل به مراجع قضائی و امنیتی، دستگاه‌های غیرمجاز نیز امحا می‌شوند.

مدیر دفتر حراست توزیع نیروی برق استان هرمزگان بیان کرد: فعالیت دستگاه‌های رمز ارز غیرمجاز، یکی از دلایل ناترازی برق در کشور است و علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به زیرساخت‌ها و منافع ملی، باعث بروز نوسان در شبکه و آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است که این مقدار نسبت به کشفیات سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

این مسئول در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات از ماینرهای غیرمجاز را به سر شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی اطلاعات آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و همچنین از پاداش یک میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان بهره مند شوند.