۱۳۰ دستگاه ماینر در شهرستان بستک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از اجرای مانور جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در شهرستان بستک خبر داد و گفت :با هماهنگی مقام قضایی و همکاری سازمان اطلاعات سپاه استان هرمزگان و دفتر حراست شرکت توزیع طرح جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز اجرایی شدو در شهرستان بستک ۱۳۰ دستگاه ماینر از ۵۰ مرکز شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گفته این مسوول اجرای این مانور یک روزه باعث کاهش ۵ مگاوات مصرف برق و انرژی در این شهرستان شده است.

وی ادامه داد:از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۹۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان هرمزگان کشف و جمع‌آوری شده است.

وی اظهار کرد:ماینرها مصداق بارز سرقت برق هستند و فعالیت آنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه برق و مشترکان قانونی می‌شود. برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز نه‌تنها به حفظ پایداری شبکه برق کمک می‌کند بلکه مانع از هدررفت منابع انرژی می‌شود.

وی اعلام کرد:سقف پاداش برای شناسایی و گزارش ماینر ها ، ۳۰۰،۰۰۰،۰۰ تومان تعیین گردیده است شهروندان در صورت اطلاع از اماکن مشکوک به فعالیت دستگاههای ماینر ، مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ با ذکر آدرس پیامک و یا با مراجعه به سامانه ثبت گزارش رمز ارز غیر مجاز به نشانی www.tavanir.org.ir ماینرهای غیرمجاز را اعلام نمایند.

اطلاعات گزارش دهندگان محرمانه خواهد ماند. شهروندان با شناسایی و گزارش دستگاه ماینر فعال پاداش دریافت می کنند .