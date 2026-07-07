۸ مرکز استخراج رمز ارز در عسلویه متلاشی شد

پویا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر صیانت از حقوق عمومی و امنیت انرژی، اظهار کرد: با افرادی که از طریق ثروت‌ اندوزی غیرقانونی و بهره‌ برداری غیر مجاز از شبکه برق، آسایش شهروندان را سلب می‌کنند، هیچ‌ گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه گفت: با توجه به چالش ناترازی انرژی در سطح کشور و استان و تشکیل کارگروه انرژی شهرستان عسلویه به ریاست فرماندار و ضابطین قضایی با اجرای این مانور گسترده «طرح مهتاب»، عملیات گسترده‌ای را در راستای شناسایی و مبارزه با تخلفات حوزه انرژی آغاز شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه با اشاره به قدرت عملیاتی این طرح، تصریح کرد: این اقدامات با هماهنگی و همکاری کامل فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و پلیس اگاهی انجام شده است.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۸۶ مورد برق غیر مجاز شناسایی و جمع‌آوری شده و میزان ۱۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی به شبکه برق بازگردانده شده است.

دادستان عسلویه با اشاره به آسیب‌های مستقیم این تخلفات بر زیرساخت‌ها، تصریح کرد: برخی سودجویان با نصب دستگاه‌های رمز ارز (ماینر) از طریق برق غیرمجاز، باعث ایجاد نوسانات شدید در شبکه، سوختن ترانسفورماتورها و تخریب تجهیزات توزیع شده‌اند که این امر مستقیماً منجر به آسیب به لوازم برقی منازل شهروندان می‌شود.

وی در ادامه اعلام کرد: در جریان این طرح، ۸ مرکز استخراج رمز ارز متلاشی شده و ۳۶ دستگاه ماینر کشف و ضبط و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده است.