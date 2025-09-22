به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید نظرخواه علیسرایی» شاعر، نویسنده و پژوهشگر گیلانی در مراسمی رسمی در بارسلون اسپانیا موفق به دریافت جایزه بینالمللی «سقراط» از سوی سازمان جهانی نویسندگان و هنرمندان سیزارت شد.
این جایزه روز هشتم سپتامبر ۲۰۲۵ طی مراسمی رسمی در شهر بارسلون اسپانیا به ۶۴ فعال فرهنگی و ادبی از کشورهای مختلف جهان اهدا گردید.
جایزه «سقراط» که در اسناد رسمی سازمان سیزارت ثبت شده است، به پاسداشت ارزشهای فرهنگی، آموزشی و فلسفه انسانگرا بنیانگذاری شده و به شخصیتهایی اعطا میشود که در مسیر ترویج فرهنگ، هنر، آموزش و صلح جهانی نقش برجستهای ایفا کرده باشند.
در بیانیه رسمی سیزارت آمده است: سقراط نمادی جاودانه از وفاداری به حقیقت و دانش است و این جایزه به اعضای برجستهای تعلق میگیرد که با صداقت و پایداری در راه اعتلای ارزشهای فرهنگی و انسانی گام برداشتهاند.
حمید نظرخواه علیسرایی پیشتر نیز با حضور فعال در رویدادهای فرهنگی و ادبی بینالمللی شناخته شده است و کسب این جایزه بار دیگر جایگاه برجسته ادبیات و فرهنگ ایران را در عرصه جهانی مورد تأکید قرار داد.
