رئیس کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در احکامی آیت الله لطف الله دژاکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، محمد روشن عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، زینب نصیری ماهینی مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، علیرضا پارساپور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سیدعلی انجو عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، فاطمه بهمنی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عباس عباس زاده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فریدون نوحی رئیس انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی را به عنوان اعضای شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

آیت الله جناب آقای دکتر لطف الله دژاکام نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان متخصص فقه پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

جناب آقای دکتر محمد روشن عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان متخصص حقوق پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

سرکار خانم زینب نصیری ماهینی مشاور محترم اینجانب در امور اجتماعی

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان نماینده جامعه و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی معاون محترم درمان

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان رئیس کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

جناب آقای دکتر علیرضا پارساپور، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران جناب آقای دکتر سیدعلی انجو، عضو عضو محجترم هیأت علمی دانشگاه شاهد سرکار خانم دکتر فاطمه بهمنی، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان متخصص اخلاق پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

جناب آقای دکتر عباس عباس زاده عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان پرستار دارای تجربه مدیریت پرستاری و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

جناب آقای دکتر فریدون نوحی رئیس محترم انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سلام و احترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه‌ها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می‌باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره‌ای و نیز برخوردهای مناسب با سو رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان پزشک دارای تجربه مدیریت بیمارستان و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.