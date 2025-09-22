«ایزدبخش» مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتقادات فراوان به مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان سمنان بالاخره بعد از یک سال روی کار آمدن دولت چهاردهم مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان سمنان معرفی شد.

طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان محسن ایزدبخش به عنوان مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان سمنان معرفی و از خدمات محمد تقی علوی تقدیر شد.

ایزد بخش کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و داور و مربی کشتی است او همچنین معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان بوده است.

گفته می‌شود مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق و کنونی ورزش و جوانان استان سمنان فردا سه‌شنبه در این اداره کل برگزار خواهد شد.