زارعی: اسناد کشف غار علیصدر در آرشیو ملی ایران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی گفت: در راستای حفاظت از اسناد و اطلاعات تاریخی و کمک به پژوهشگران و محققان، اسناد و مدارک مربوط به کشف غار علیصدر با همکاری عینالله بختیاریفر از کاشفان این غار در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مدیریت غرب کشور ثبت و نگهداری خواهد شد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور ادامه داد: در پی دیدار با عینالله بختیاریفر از کاشفان غار علیصدر، اهتمام خود به شناسایی، گردآوری و صیانت از اسناد و عکسهای مربوط به کشف و شناسایی این غار شگفتانگیز و مسیرهای متعدد آن را اعلام کرد.
وی با تاکید بر تأثیر شگرف غار علیصدر بر صنعت گردشگری همدان افزود: علیصدر نمادی است از همبستگی مردم و طبیعت و سرمایهای بیبدیل در میراث طبیعی ایران که باید با مستندسازی دقیق در حافظه ملی ثبت شود.
زارعی با اشاره به ضرورت انجام مصاحبههای تاریخ شفاهی با پیشکسوتان و مفاخر حوزههای مختلف افزود: سند و عکسهای این مفاخر و بزرگان که برای همدان افتخار و ارزش آفریدند، روایتگر فداکاریها و تلاش آنها برای اعتلای همدان است و لازم است برای آیندگان بازگو و مستندسازی شود.
عینالله بختیاریفر نیز در این نشست به تشریح ماجرای کشف غار علیصدر پرداخت و با ارائه عکسها و اسنادی از آن رویداد تاریخی، بر ارزش مستندسازی تجربیات و فعالیتهای انجام شده در گذشته تاکید و آمادگی خود را برای همکاری در این خصوص را اعلام کرد.
در پایان مقرر شد کلیه اسناد و عکسهای مربوط به کشف غار علیصدر گردآوری و پس از اهدا به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، در آرشیو ملی ایران ثبت و در اختیار پژوهشگران و محققان قرار گیرد.
نظر شما